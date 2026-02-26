¿Quién gana la Villa 360 HOY en 'Exatlón México'? La polémica se encendería este 26 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy intensas y al parecer las polémicas se encenderán nuevamente en competencia, debido a que se dice que habrá nuevas peleas entre los equipos. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 26 de febrero del 2026, y también quiénes van a lograr obtener la Experiencia Gamer.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para los rojos, debido a que los azules van a pasar por un gran momento, debido a que van a enfrentarse constantemente, gritándose de cosas mientras que se encuentran compitiendo por ganar las comodidades, especialmente en contra de Koke Guerrero y Benyamín Saracho.

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Evelyn Guijarro, siendo el primer ataque efectivo por parte de estos en esta semana 22 de competencia. De ser así, los integrantes del equipo de Paulette Gallardo regresarían a las Barracas tras una semana disfrutando comodidades.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui