Rauw Alejandro niega apoyo a Christian Nodal y responde a ataque de Cazzu tras drama por 'Rosita'

Ciudad de México.- El reconocido cantante de reguetón de origen puertorriqueño, Rauw Alejandro, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro su postura ante todo el drama por Rosita, su tema que hace mención a una de las polémicas más fuertes de la actualidad. El intérprete en el texto, principalmente negó apoyo a Christian Nodal y dio una contundente respuesta a los ataques de Cazzu.

Como se sabe, desde el pasado fin de semana, entre la trapera argentina, Rauw y los cantantes Jhayco y Tainy, hay un fuerte drama a causa del tema Rosita, en el que en uno de sus versos dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". Dicho verso causó una gran polémica entre fan que lo acusaron de traición, lo cual fue validado por la intérprete de Con Otra, al escribir una extensa carta que tituló como Tiradera.

En esta carta, la intérprete de La Cueva asegura que la canción va más allá de una rima, asegurando que ella no es una persona "básica" que le arde el separarse de un hombre o las especulaciones de un engaño, asegurando que el problema es el abandono a su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, afirmando que ella sabe bien lo que pasa a su alrededor y ya hace dolorosas preguntas: "Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios".

Ahora, Rauw decidió emplear su cuenta de X, antes conocido como Twitter, enumerando cinco puntos de lo que piensa al respecto, en el que primero asegura que jamás ha hablado mal de la argentina, y que la considera una amiga aunque desde hace varios años no han tenido cercanía, pero guarda los bonitos recuerdos con ella y le desea lo mejor en todo momento. En segunda, declaró que la canción no es de un álbum suyo, sino de Tainy, en la que él solamente colaboró.

Ante esto, en su tercer punto declaró que la mencionada barra no la escribió y afirmó que "dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta". En el cuarto punto aseguró que estar en el medio es exponerse demasiado al ojo público y hay ocasiones en la que lo mencionan y que no se encuentra bien para soportar nada ni a nadie, que es humano: "Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque aveces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa".

5. A los medios y a algunos fandoms: No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año se que quieren acción. pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión. Paz y amor", concluyó.

