¿Se quitó la vida? Padre de Héctor Zamorano confiesa la causa de muerte del exintegrante de 'La Academia'

Ciudad de México.- Después de que se hablara de la terrible depresión que padecía el reconocido cantante mexicano, Héctor Zamorano, el padre del exintegrante de La Academia acaba de brindar una entrevista a medios de comunicación durante el último adiós al joven, en el que finalmente ha confesado la causa de muerte de su hijo a los 43 años de edad, ¿acaso es verdad que se quitó la vida?

A través de las redes sociales de Venga la Alegría, el reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares, y la periodista de los espectáculos, Flor Rubio, anunciaron que la madre de Héctor les confirmó que por una complicada enfermedad fue que perdió la vida el pasado martes 24 de febrero del 2026. Tras esto, comenzó a decirse que su deceso podría estar ligado a la depresión que él mismo confesó padecer en el año del 2023.

Poco después de esto, la excompañera de Héctor, Wendolee, confirmó la noticia y aclaró que su fallecimiento fue a causa de una enfermedad crónica" ante la que ya no pudo más, y aunque no reveló que padecía, mencionó que sufría mucho y eso le trajo problemas emociones igual de complicados: "Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas".

Lamentamos el sensible fallecimiento de Héctor Zamorano, participante de la primera generación de La Academia. uD83EuDD0DuD83DuDD4A?



??#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/3Ji38ZtilN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 24, 2026

Ahora, durante el último adiós al cantante, su padre, Roberto Zamorano, brindó una entrevista para el programa vespertino de Ventaneando, en el que confirmó que su deceso fue porque estaba enfermo y al final su cuerpo no resistió más y le dio un paro respiratorio, destacando que Dios ya tenía sus planes: "Dios se los quiso llevar. Así como es querido aquí, también es querido allá. Deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso. Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo".

Durante el mismo encuentro, Roberto también mencionó una muestra de apoyo recibida por parte de sus excompañeros del programa, asegurando que para él fue algo muy lindo que se acordaran y que le da un poco de consuelo saber eso, que sí se recuerda a su hijo: "Hay una corona que acaba de llegar muy grande, mandada por los alumnos de La academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerden de eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui