"Te abandonaron a ti": Shanik Berman manda mensaje a Cazzu y la acusa de impedir a Nodal ver a Inti

Ciudad de México.- La polémica presentadora mexicana, Shanik Berman, una vez más ha dado de que hablar, debido a que se pronunció al escándalo de la reconocida cantante de trap argentina, Cazzu, y el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, afirmando que es ella la que impide que Inti conviva con su padre y que ella es la abandonada.

Como se sabe, desde hace varios días que el intérprete de Adiós Amor y la trapera se encuentran en medio del huracán mediático, por la molesta expuesta por la intérprete de la argentina ate la mención de la boda de su ex con Ángela Aguilar, a solo unas semanas de haber terminado su relación y alejarse de su propia hija, en el tema Rosita. Mientras que Cazzu alega que están afectando a su hija, Nodal la tacha de exagerada y afirma que es ella la que obstaculiza sus intentos de verla.

Ahora, Shanik mediante su programa de radio, decidió irse con todo en contra de la intérprete de Con Otra, destacando que considera que es una cochinada que ella fuera la que mencionara a la menor para hacerse publicidad y vender boletos para sus conciertos: "Es una cochinada. Perdón, Cazzu, tú ya me caías increíble, pero eso de usar un reggaetón que no te menciona a ti ni nada para que compren entradas a tu concierto. Dale el teléfono a tu hija y déjala que hable con su papá".

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

De la misma manera, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, aseguró que es Cazzu la que no deja que el creador de Ya No Somos Ni Seremos vea a su hija, a modo de venganza de que sabe que ella fue la abandnada en esta situación y no logra superarlo: "Dice: 'A mí no me abandonaron, abandonaron a mi hija'. No, te abandonaron a ti. A tu hija la quieren ver…tú no dejas que vean a tu hija. Te estás vengando en tu hija".

Cabe mencionar que la situación a escalado a niveles en el que Rauw Alejandro, Thainy y el resto de los involucrados en la creación del mencionado tema, han empleado sus redes sociales, como X, antes conocido como Twitter, para declarar que su intención jamás fue dañar a absolutamente nadie y que respetaban a Cazzu como mujer, madre y sobre todo le deseaban lo mejor como artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui