Tras ser sancionado por Morena, Sergio Mayer se arrepiente de entrar a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El diputado federal Sergio Mayer, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra bajo la lupa por parte de su partido político tras solicitar una licencia temporal de sus labores en el Congreso. El propósito de esta ausencia fue integrarse como participante del programa de televisión La Casa de los Famosos, transmitido por la cadena Telemundo. Ante esta acción, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido emitió una resolución para suspender los derechos partidarios del legislador.

De acuerdo con los voceros de Morena, el procedimiento disciplinario surgió al observar que las decisiones de Mayer provocaron dudas respecto a la congruencia entre los principios del movimiento y el actuar de sus miembros. El reporte del caso señala que dejar un cargo de elección popular para atender un asunto de naturaleza mediática y personal compromete la imagen de la institución. El documento señala que fue nombrado a un suplente en el recinto legislativo.

Sin embargo, la decisión de dejar de las obligaciones públicas puede mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Se corre el riesgo de proyectar que los proyectos individuales toman mayor relevancia que el mandato otorgado por los votantes para cuidar el interés colectivo. Por otro lado, dentro de la casa del programa de televisión, el legislador ha compartido diversas reflexiones sobre su situación y todo indica que se arrepiente de estar ahí.

Durante una conversación con otros integrantes del elenco, manifestó dudas sobre su participación y reconoció cierto arrepentimiento por haber pausado su labor en el ámbito legislativo. Al analizar la dinámica del formato televisivo, Mayer observó que el entorno propicia los conflictos constantes entre los habitantes. En sus comentarios frente a las cámaras, señaló que la audiencia recibe un contenido de mala calidad.

En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir. Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura", expresó.

Explicó que los integrantes están entregando ese tipo de material a los espectadores, lo cual desvirtúa el concepto original del programa de televisión y termina por confundir al público que sigue las transmisiones día con día. La medida restrictiva aplicada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia permanecerá vigente durante todo el periodo que tome la evaluación del caso. Los responsables del órgano disciplinario continuarán revisando los hechos para determinar el estado del diputado.

Fuente: Tribuna del Yaqui