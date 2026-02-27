Andrea, hijo de Paulina Rubio declara ante Juez de Miami en pleito con Colate; la llamaría tóxica

Miami, Estados Unidos.- Las cosas en el pleito legal por custodia entre la reconocida cantante del pop, Paulina Rubio, y su expareja, Nicolás Vallejos Nájera, mejor conocido como Colate, se está intensificando cada vez más, debido a que se ha confirmad que su hijo en común de solo 15 años de edad, Andrea Vallejos-Nájera Rubio, hace unas horas que declaró ante un Juez en Miami por esta situación, en la que tacharía de tóxica a su madre.

Como se sabe, desde hace 13 años que la denominada 'Chica Dorada' está en medio de una batalla legal contra su expareja para tratar temas de la custodia y la manutención del aún menor de edad, sin embargo, en este último año las llamas parecen avivarse en este problemas, lejos de llegar a un acuerdo, debido a que en el 2025 se sumó al expediente acusaciones de privación de la libertad de Andrea, ya que Colate lo sacó de la ciudad sin autorización y de violación a medidas de protección, por supuestamente violar su derecho a la privacidad y exponer mensaje que no debían ser de dominio público.

Como se recordará, en Ventaneando se dijo a inicios de febrero que el joven de 15 años iba a tener que testificar ante la Corte de Miami para declarar si prefería irse a vivir con su padre a España o quedarse con su madre en Miami, y explicar sus motivos. Ahora, la mañana de este 27 de febrero del 2026, se ha confirmado en Venga la Alegría, que Andrea ya testificó en la Corte de Miami, declarando que prefiere vivir con Colate, y ha explicado porque no quiere vivir con su mamá.

Según lo revelado por la periodista de origen mexicano, Flor Rubio, ya hay un documento de 23 páginas en el que el menor de 15 años ya relata el ambiente tóxico y de tensión que vive bajo el cuidado de la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes. De la misma manera, señaló que la cuidadora del menor también habló y ella coincidió que madre e hijo tienen una relación tóxica, en el que se han vivido episodios de violencia en el que se enfrentan, incluso declaró sobre como fue que Paulina le arrebató el celular a Andrea, cuando él estaba llamándola.

Aunque es menor de edad y en Estados Unidos le faltan 6 años para cumplir la mayoría de edad, la juez que lleva el caso consideró que está en una edad perfecta para decidir, y tras escucharlo, ha decidido que Paulina y el exparticipante de El Hotel VIP se presenten a una nueva audiencia el próximo jueves 5 de marzo del 2026, en el que se podría definir el futuro del menor, que al parecer sería estar con Colate.

