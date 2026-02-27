Ángela Aguilar rompería el silencio a polémica con Cazzu; Javier Ceriani anuncia entrevista en vivo

Miami, Estados Unidos.- El reconocido periodista de espectáculos de origen argentino, Javier Ceriani acaba de anunciar en sus redes sociales que va a tener una entrevista en vivo con la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguiar, ¿acaso va a romper el silencio sobre la polémica con Cazzu por tema Rosita y su supuesta infidelidad con Christian Nodal?

Como se sabe, desde hace dos años que existe un acribillamiento social en contra de la hija de Pepe Aguilar y el cantante originario de Sonora, a causa de que se afirma que su romance se dio destruyendo la familia de Nodal con Cazzu cuando su hija, Inti Nodal, solo tenía ocho meses de nacida. Pero ahora, todo esto se ha intensificado a causa de la queja pública de la trapera argentina a la canción de Rauw Alejandro con Thainy en el que mencionan la boda tan rápida entre los mexicanos en Roma.

En estos últimos días, se ha visto como varios famosos han decidido poner su postura a esta situación, como La Joaqui que ha defendido a su amiga, destacando que la indiferencia y la minimización al sentir de una madre soltera, es el peor enemigo, pues no se le da la importancia que merece a esta situación, mientras que Pati Chapoy salió a arremeter en contra de la argentina, destacando que solo se cuelga de este drama para vender discos y boletos. Cabe mencionar que el intérprete de Adiós Amor también a tachado de exagerada a su ex.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Ahora, el reconocido expresentador de Chisme No Like, a través de sus redes sociales ha salido a anunciar que en medio de todo este drama con la creadora de Con Otra, y de que él mismo haya sido su retractor principal, la intérprete de temas como En Realidad, le ha confirmado a su equipo de producción que les va a dar una entrevista en exclusiva y en el programa en vivo de este viernes 27 de febrero en el que le responderá a todas sus preguntas.

Hasta el momento Javier no ha revelado que le cuestionará a la intérprete de Abrázame y Bésame Mucho, pero se cree que tocará el tema actual de Cazzu. Cabe recordar que Javier en los últimos años ha sido uno de los principales haters de la pareja, en el que afirma que Ángela cayó muy bajo con la pareja que tiene: "En lo que caíste Ángela Aguilar, pensar que te vendían como la hija de la virgen, miren el destape de Ángela Aguilar, lo que hace una mujer por un hombre".

Me enfrento a una de las cosas más difíciles en mis 30 años de carrera, en exclusiva, Ángela Aguilar rompe el silencio en vivo ??uD83DuDEA8



Canal de Youtube Javier Ceriani Oficial#angelaaguilar #periodista #envivo #rompeelsilencio #javierceriani pic.twitter.com/F72l4Mew44 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) February 27, 2026

