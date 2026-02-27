Conoce que te depara el Horóscopo Chino para este viernes 27 de febrero de 2026, día de Mono de Agua Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 27 de febrero del 2026, en el que es el día del Mono del Agua Yang, ¿acaso habrá abundancia y amor?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un excelente día para presentar ideas o buscar alianzas estratégicas, por lo que es importante que comiences a actuar con rapidez por esos proyectos que tienes en mente. No olvides confiar en tu intuición en todo momento.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

No actúes de manera acelerada, no te involucres en nuevos proyectos hasta que resuelvas en su totalidad todos los pendientes que tengas en cuestiones laborales y personales, debes de mantenerte enfocado en lo que haz avanzado.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este día debes de actuar con cautela, mantener las tensiones en un nivel bajo y evitar las confrontaciones de cualquier tipo, ya sea desde el ámbito profesional o el personal.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un buen día para conversaciones importantes, el agua en tu signo hace fluir energías pacíficas, por lo que te será más sencillo el poder concretar planes a futuro y hacer que tengas soluciones creativas a los problemas que se puedan presentar.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es momento ideal para que comiences a actuar con mucha firmeza, mientras que te encuentras en negociaciones laborales, y debes de tomar decisiones de manera rápida.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para cerrar acuerdos pendientes, por lo que la jornada puede resultar productiva y la inteligencia estratégica marcará la diferencia en lo que te va a deparar este día.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

La jornada puede traer oportunidades inesperadas, por lo que es de suma importancia el que actúa con sincronía y con flexibilidad van a tener mejores oportunidades laborales.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Conviene no dejarse llevar por rumores o comentarios externos, es mejor mantener enfoque claro, en el que se busque estar en paz con todos aquellos que te rodean.

El 17 de febrero de 2026 comienza el Año del Caballo de Fuego, que se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027.

Será un ciclo de intensidad, transformación y acción.

Así influirá en cada signo del horóscopo chino uD83EuDDF5? pic.twitter.com/dSGM3zrIm9 — Matias (@Lodicelaluna) September 27, 2025

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Al ser el signo regente, la energía se siente estimulante y expansiva. El Agua Yang potencia ingenio, carisma y liderazgo. Es un día ideal para iniciar algo nuevo o cerrar acuerdos. Conviene evitar arrogancia. La jornada promete avances rápidos. La iniciativa será clave

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La energía del día favorece organización frente a cambios rápidos. El Agua Yang impulsa adaptabilidad en lo laboral. Conviene actuar con claridad y evitar críticas innecesarias. Es un buen momento para ajustes estratégicos. La jornada puede traer progreso si mantienes enfoque

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La energía dinámica puede generar cierta tensión interna. El Agua Yang impulsa decisiones rápidas que requieren análisis previo. Conviene no apresurarse. Es mejor observar antes de comprometerse. La jornada exige prudencia estratégica. La calma será tu aliada

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía favorece conversaciones abiertas y movimientos financieros inteligentes. El Agua Yang impulsa iniciativa. Es un buen día para explorar nuevas oportunidades. Conviene evitar promesas apresuradas. La jornada puede traer avances si actúas con claridad. La flexibilidad será positiva.

¡ Feliz Año del Caballo de Fuego ! .

En el horóscopo chino, este animal simboliza movimiento, cambio, libertad y energía vital. Por lo tanto, el 2026 tiene presagios en torno a avanzar, tomar decisiones valientes y dejar atrás lo que ya no corre con nosotros. @TiteCalvo pic.twitter.com/itpw573rVs — Tite Calvo (@TiteCalvo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui