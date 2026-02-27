Estalla la polémica en 'Exatlón México': Entre insultos y gritos, Alexis Vargas se pelea con Humberto

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la polémica estalló en el Exatlón México entre los rojos y los azules, que dentro de la competencia y ha demostrado una vez más, que la rivalidad no hace más que crecer, debido a que el famoso jugador de futbol americano, Humberto Noriega, provocó intensa pelea con el peleador de origen mexicano, Alexis Vargas, sorprendiendo a todos, por sus insultos y gritos.

Como se sabe, a lo largo de las 22 semanas que ambos equipos tienen en competencia dentro del reality de TV Azteca, se han enfrentado no solo en los circuitos sino en pleitos personales, al pelear sus triunfos consecutivos muy importantes, así como lo ha sido por mantener la Villa 360 o llevarse los importantes premios de la Batalla Colosal, en las que principalmente los varones se han visto envueltos en fuertes series de dimes y diretes.

En esta ocasión, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, durante la noche del pasado jueves 26 de febrero, debido a que Humberto una vez más comenzó a atacar a los integrantes de los azules, presumiendo que fue superior y logró darle el cuarto punto a su equipo en la competencia por el Mini Game.

Esto pasó durante la última ronda de enfrentamientos para tratar de ganar el premio que estaba en juego en esa ocasión, pues después de un triunfo que tuvo el denominado 'Prime Time' ante el reconocido atleta de parkour, Ernesto Cazares, Noriega desde su zona de descanso comenzó a criticar a Ernesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui