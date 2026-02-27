Familia de Carmen Salinas califica de falsas las acusaciones de rituales difundidas por recluso (VIDEO)

Ciudad de México. - Desde que salió una entrevista en el pódcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, donde un recluso llamado Beto desató en redes sociales una verdadera controversia, pues en un fragmento el sujeto acusó a la difunta actriz de Televisa, Carmen Salinas, de comprar niños para supuestos sacrificios satánicos, por lo que, tras hablarse tanto del tema, ya respondieron los familiares de la celebridad mexicana.

De hecho, el sujeto dice en el video que son varias las personalidades del espectáculo y la política quienes lo contrataron para cometer delitos graves como el robo de menores; sin embargo, algunos nombres fueron censurados, el problema fue que quedó expuesto el de Salinas. Cabe destacar que estas declaraciones, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no cuentan con pruebas.

María Eugenia Plascencia sale en defensa de su madre

Evidentemente, los seres queridos de la talentosa artista se pronunciaron empezando con María Eugenia Plascencia Salinas, quien fue buscada por el programa de Gustavo Adolfo Infante: "Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios; busca fama". Además, le tocó la debida reprimenda a Saskia: "La señorita que lo entrevistó, no se vale que le siga el juego".

Saskia Niño de Rivera

Asimismo, se le cuestionó si está pensando en actuar por la vía legal, y ella dio a entender que era una posibilidad. Por lo pronto, este tema sigue siendo uno de los más comentados en plataformas como TikTok. No obstante, la descendiente de Carmen no fue la única que rompió el silencio e intentó callar todas las habladurías, ya que el periodista Edén Dorantes subió una charla con los nietos de la actriz, Manuel y Marisol Monje.

"Es una falta de respeto y una estrategia muy sucia de parte de esta mujer y de toda la producción, el haberse aprovechado de una figura como lo fue mi abuela, una que ya no está con nosotros. Yo creo que fue una estrategia para generar morbo, generar expectativas en la gente", destacó Manuel, quien llamó al responsable de la difusión de este contenido un sociópata cuyo modus operandi es manipular.

Fuente: Tribuna del Yaqui