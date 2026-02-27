Filtran FOTOS y acusaciones contra Fabio, de 'La Casa de los Famosos', al "manosear" a joven de 13 años

Ciudad de México.- El reconocido deportista de origen peruano, Fabio Agostini, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente han filtrado fotos y compartido acusaciones de abuso infantil en redes sociales, en contra del ya mencionado participante de La Casa de los Famosos, por supuestamente haber manoseado y besado a joven de 13 años, y que además la obligaría a tocar sus partes.

El pasado jueves 26 de febrero de este 2026, las cosas dentro del reality show de Telemundo, causó mucho revuelo en redes sociales por la Gala de Posicionamiento, en la que Fabio ha sido el mayor señalado de no merecer estar en el proyecto, debido a que al estar a cara con Kenny Rodríguez expresando porqué lo quería fuera, las cosas se elevaron al punto en el que el peruano parece que le da un besofugaz en los labios o que le da un frentazo, lo que para muchos es tomado como un actor de violencia, sea cual sea el caso, ya que si fue beso, fue en contra de la voluntad de su compañero.

Por este motivo, varios usuarios ha salido a arremeter en contra del exparticipante de Esto Es Guerra Perú, en el que lo tachan de ser un "pedófilo" y le exigen a Endemol que saquen a esa "basura de persona", incluso hicieron mención de que él siempre ha tenido especialidad en "besar a sin consentimiento", sacando a relucir acusaciones de manosear a menor: "La Fionas que no me vengan con que eso pasó afuera y hace años hay cosas que pueden pasar décadas pero que jamás serán perdonadas y esa es una de esas", dijo la fuente.

Ante esta situación, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron una publicación de un político peruano, José Domingo Pérez Gómez, en el que comparte en su cuenta de Facebook, el día 22 de junio del 2019, unas imágenes de Fabio en el que se le ve abrazando, cargando y besando a una niña menor de edad, con un mensaje en el que exige que las autoridades se presenten a este caso de abuso infantil, asegurando que la manoseo, la besó y la obligó a tocar sus partes íntimas.

Hasta el momento, ni el equipo de Fabio, la persona a cargo de la producción de esta sexta temporada, o los conductores de la emisión, como Javier Poza y Jimena Gallegos, no han salido a dar una opinión ante estas severas acusaciones en contra del participante, pero se espera que muy pronto se manifiesten con una postura ante estas fuertes declaraciones que se están comenzando a viralizar.

Lo de besar a sin consentimiento es la especialidad de Fabio Agostini. Imagínate besar/manosear a una menor de 13 años. La Fionas que no me vengan con que eso pasó afuera y hace años hay cosas que pueden pasar décadas pero que jamás serán perdonadas y esa es una de esas. #LCDLF6 https://t.co/D1JSi5tcGJ pic.twitter.com/D7PuUhnAG3 — Lexy (@Lexykaoltz) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui