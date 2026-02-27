Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 28 de febrero 2026: El destino de tu signo este fin de semana

Ciudad de México.- Este sábado 28 de febrero de 2026 llega con una energía ideal para bajar el ritmo y reflexionar durante el fin de semana, especialmente bajo la influencia de Mercurio retrógrado, que sigue moviendo recuerdos, conversaciones pendientes y situaciones que necesitan aclararse. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a tener paciencia, evitar malentendidos y pensar bien antes de tomar decisiones importantes.

Según los astros, con el Sol en Piscis el ambiente se vuelve más sensible y espiritual, favoreciendo la introspección y los momentos de tranquilidad. El universo impulsa a muchos signos a cerrar el mes soltando preocupaciones y aprendiendo de los errores recientes. En el tarot, la carta que rige este sábado es La Templanza, símbolo de equilibrio y calma, indicando que el fin de semana será ideal para sanar emociones, recuperar energías y encontrar estabilidad interior. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este sábado invita a fluir sin prisas y confiar en que todo llegará en el momento correcto.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 28 de febrero de 2026

Aries

Este sábado será ideal para descansar la mente y dejar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. Podrías recibir noticias o mensajes inesperados que te harán pensar. En el amor, alguien podría demostrarte interés de forma clara; no cierres la puerta por miedo.

Tauro

Andarás con ganas de tranquilidad y de alejarte de personas problemáticas. Este sábado será perfecto para dedicarte tiempo y consentirte un poco. En el amor, podrías aclarar dudas con alguien especial si hablas con sinceridad.

Géminis

Tu mente estará muy inquieta y podrías pensar demasiado las cosas. Evita hacer suposiciones sin fundamento. En el amor, podrías sentir confusión sobre lo que alguien quiere contigo; mejor deja que las cosas fluyan.

Cáncer

Este sábado será ideal para convivir con personas que te den paz. Podrías sentir nostalgia por alguien del pasado, pero recuerda por qué las cosas terminaron. En el amor, se marcan momentos de cercanía si dejas atrás los temores.

Leo

Querrás salir de la rutina y hacer algo diferente. Este sábado podría traer encuentros inesperados o invitaciones de último momento. En el amor, evita celos o discusiones innecesarias porque podrían arruinar el día.

Virgo

Será un buen momento para ordenar tus pensamientos y poner en claro lo que quieres. Podrías darte cuenta de algo importante sobre una persona cercana. En el amor, evita exigir demasiado; a veces las cosas se acomodan solas.

Libra

Este sábado se marcan cambios pequeños en tus planes, pero nada que no puedas resolver. Mantén la calma si algo no sale como esperabas. En el amor, alguien podría buscarte para retomar comunicación.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías notar actitudes que antes pasaban desapercibidas. Confía en lo que sientes. En el amor, evita guardar rencores porque solo te quitan tranquilidad.

Sagitario

Andarás con ganas de movimiento y diversión. Este sábado será ideal para salir o convivir con amistades. En el amor, podrías recibir una sorpresa agradable si te permites disfrutar el momento.

Capricornio

Podrías sentir necesidad de descansar más o desconectarte de preocupaciones. Este sábado será ideal para recargar energía. En el amor, alguien podría demostrarte que realmente le importas.

Acuario

Estás en una etapa de cambios y este sábado podrías sentir mayor claridad sobre lo que quieres. Podría surgir una conversación importante. En el amor, evita decisiones apresuradas; mejor observa primero.

Piscis

La energía sigue favoreciéndote y podrías sentirte más tranquilo que en días anteriores. Este sábado será ideal para pensar en nuevos proyectos o metas. En el amor, podrías vivir momentos especiales si te abres a expresar lo que sientes.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui