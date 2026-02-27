Impactante regreso: Jim Carrey sorprende con cambio físico en la ceremonia de los Premios César 2026

París, Francia.- El talentoso actor canadiense Jim Carrey fue visto por última vez en público en noviembre de 2025, cuando asistió al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Sin embargo, el pasado jueves 26 de febrero acudió con su característica sonrisa a la 51ª edición de los Premios César, en una ceremonia celebrada en el Olympia de París, Francia.

El momento resultó especialmente emotivo cuando le otorgaron el Premio César honorífico, reconociendo su amplia trayectoria en el mundo de la actuación, y recibió varios aplausos mientras sostenía la estatuilla. Uno de los instantes más memorables fue al escucharlo hablar en francés: "Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos del escultor, que moldeas según tu propio deseo. ¡Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que me han abierto su corazón!".

¿Sus fans están asustados?

Cabe mencionar que en 2022 anunció su retirada profesional, pero ahora ciertos admiradores en redes sociales comentaron que les sorprendió su notorio cambio físico. Los más extremos llegaron a especular que podría tratarse de un clon, negándose a aceptar que se trataba del mismo actor que protagonizó éxitos como El show de Truman, La máscara, Mentiroso compulsivo y El Grinch, película dirigida por Ron Howard.

Jim Carrey

¿Cómo se ve en la actualidad?

En el escenario apareció con su melena visiblemente larga, casi a la altura de los hombros, y vestía un esmoquin negro con camisa negra abotonada. Los comentarios de los internautas han sido variados; el usuario @R3TR0L3S_KWK4S escribió: "Ese no es Jim Carrey, diría que la élite lo 'canceló' y lo reemplazó; éste se parece más bien a Engelbert Humperdinck", mientras que otros especulan que pudo haberse sometido a una cirugía.

Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb — BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026

Es importante recordar que en 2018, en una entrevista con The Hollywood Reporter, confesó que decidió alejarse de la industria del entretenimiento debido a varias situaciones que no le convencían, como "las corporaciones tomando el control". Sin embargo, su participación en los Premios César demostró que efectivamente se trata de él, gracias a sus icónicas muecas, difíciles de imitar.

Fuente: Tribuna del Yaqui