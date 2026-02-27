Lucy Garza, ex de Poncho de Nigris, pone en su lugar al actor y niega estar detrás de sus amenazas

Ciudad de México.- La polémica Lucy Garza, mayormente reconocida por ser expareja de Poncho de Nigris y madre de su hija mayor, recientemente empleó sus redes sociales, para poner en su lugar al famoso influencer regiomontano, siendo contundente al momento de negar amenazarlo a él y a su familia de muerte, pidiendo un alto al hate en contra de su familia y de ella con esta situación.

Hace un par de días, el intérprete de La Cobra, pidió a las autoridades de Morelos hacerse responsable de la seguridad de él y de su familia, a causa de que han recibido amenazas y quiere salvaguardar su integridad y la de su familia. Ante esto, aseguró que dichas amenazas provienen a raíz del proceso legal que mantuvo con Lucy por la patria potestad de su hija en común: "A raíz de esa situación se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años".

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, la ex de Poncho ha decidido romper el silencio con un comunicado en el que externa que ella jamás ha hecho público ningún problema con el regiomontano para no estar contribuyendo a la serie de dimes y dietes, ya que solo incrementan una exposición que ella no desea tener, pero ahora con la información que se ha difundido en la que se hace mención de su hija en una "redacción confusa", en la que se la acusa de impedir una paternidad, de amenazas y activar un riesgo real, solo puede hacer un "llamado urgente" para que se detenga esta "dinámica repetida, pero nunca acreditada".

Ante esto, pidió que se compruebe el riesgo real al exparticipante de Guerreros 2020, así como un llamado a la prensa y a la sociedad a que actúen con responsabilidad y no hacer viral este tipo de contenido que solo daña y no aportan nada a la sociedad: "Nunca quise hacer pública diferencia, debate o discusión, que he mantenido en lo privado con la persona del comunicado, sin embargo, todo tiene un límite”

Estoy cansada de vivir amenazada, esta situación que tiene muchos años, donde se me ha tenido sometida bajo la dinámica del ‘puedo decir yo también que temo por amenazas por tu familia’, si no accedo a ciertas peticiones. Soy clara y honesta y se los digo, ni mi familia ni yo hemos amenazado a nadie, ni existe alguna intención de hacerlo", agregó.

De la misma manera, agregó que desde hace mucho tiempo si es padre presente y que aporte, y que por su salud mental y la de su hija decidió establecer límites en el que si no hay respeto, no hay comunicación, asegurando que ella no tiene porque estar amenazando a absolutamente nadie, ni poniendo en riesgo a nadie, y solo se enfoca en ser madre: "Aquí no hay espectáculo, aquí en medio está mi hija y su bienestar siempre estará por encima de cualquier 'circo mediático'. Siempre se repite el mismo patrón, cada vez que esa persona despierta un 3/3 día con ganas de hacerse viral, hablar de mi hija o de mí".

Y de sugerir riesgos que solo existen en su imaginación, lo hace públicamente, sin medir el alcance ni las consecuencias, y nuevamente volvemos a ser blanco de ataques. Así que por respeto, solicito a los medios, a la sociedad y a su audiencia, ya no se le dé difusión a contenidos que nos expongan. Nosotras no trabajamos ni vivimos de las redes sociales, solo las usamos como cualquier otra persona, por diversión", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui