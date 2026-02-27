Paramount Skydance gana disputa contra Netflix y compra Warner Bros. Discovery por 110 mil millones

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de una exhaustiva disputa, finalmente ganó Paramount, ya que terminó quedándose con Warner Bros., a pesar de que algunos realmente creían que la elegida sería la compañía de streaming Netflix. La compra asciende a 110 mil millones de dólares y, en lo que respecta a los términos del acuerdo, se incluyen 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

"Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo, según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel, enfocada en expandir las opciones para el consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo", señala el comunicado que oficializa la operación.

Asimismo, aclaran en el mismo escrito que la transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y que, muy probablemente, se cerrará en el tercer trimestre de 2026, "sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD". Evidentemente, en TRIBUNA le daremos seguimiento al asunto.

Entre los puntos relevantes está la preocupación de varias personas de la industria por el destino de los trabajadores de Warner Bros., pues Paramount estableció que habrá 6 mil millones de dólares en ahorros por sinergias. Además, se dice que el personal de CNN no está muy conforme con la posibilidad de cambios editoriales y de liderazgo, lo que seguramente generará tensiones.

Otros detalles importantes son que cada una de las películas de Warner Bros. Discovery deberá estrenarse en salas de cine por al menos 45 días. En cuanto a los temores de ciertos actores, estos se relacionan con la cercanía de Larry Ellison con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posibilidad de que esto lleve a limitar aún más la libertad de expresión, optando únicamente por películas que sean del gusto del republicano.

