Pati Chapoy y colegas arremeten contra fan que sale en defensa de Cazzu tras ataques en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, junto a una de sus colegas, están dando de que hablar, después de que una fan de Cazzu, empleó sus redes sociales para salir en defensa de la trapera de origen argentino, ante los polémicos ataques en Ventaneando en contra de la artista, para apoyar al cantante del regional mexicano, Christian Nodal en medio del drama por Rosita.

En medio de los dimes y diretes, entre la intérprete de Con Otra alegando que con este tipo de cosas dañan a Inti, y Nodal tachando de exagerada a la argentina, la presentadora de TV Azteca, aseguró que Cazzu solo está usando el drama para hacerse más famosa: "Yo no sé de qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita, o su situación emocional, para darse a conocer aquí en México y en otros lados. No le quito el mérito que tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en éste momento le molesta de otros".

Pero eso no fue todo, debido a que Chapoy le mandó un mensaje a la creadora de La Cueva, en el que declara que solo ella se está beneficiando económicamente con esto, y que juzga en otros lo que ella hace: "¿Quién lo está usando? Ella... Yo te aseguro que Christian se atacó de la risa. Cazzu ya quédate calladita mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te dan y ya, pero quieres más... ay".

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Ante esto, a través de una cuenta de X, antes conocido como Twitter, de una fan de Cazzu, declaró que su compañera de trabajo, Linet Puente, pasa por lo mismo, por lo que deberían de ser más empáticas: "Alguien ayude a Monica Castañeda y a Paty Chapoy a entrar en razón. Les puede ayudar @LinetPuente, ella vive lo mismo que Cazzu, abandono por parte del padre; las mujeres trabajan, tratan de cumplir sus sueños, mantienen y CRIAN SOLAS a sus hijos". A lo que Chapoy fue contundente al responder: "Sólo que Linet Puente no recibe los millones que recibe la argentina".

Pero eso no fue todo, debido a que la también presentadora, Mónica Castañeda, comentó el mensaje, aunque poco después eliminó su comentario, en este aseguraba que no era el mismo caso, porque Puente no estaba recibiendo una manutención, a lo que le afirmaron que no hablan de dinero, sino de crianza, de convivencia y de calidad de vida, afirmando que si Linet diera un monto para mantener a su hijo, sería igual de juzgada que Cazzu.

Alguien ayude a Monica Castañeda y a Paty Chapoy a entrar en razón. Les puede ayudar @LinetPuente, ella vive lo mismo que Cazzu, abandono por parte del padre; las mujeres trabajan, tratan de cumplir sus sueños, mantienen y CRIAN SOLAS a sus hijos. @VentaneandoUno #Cazzu pic.twitter.com/iuDpO2kVVP — Mafe Armenta (@ArmentaMafe) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui