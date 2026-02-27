¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 27 de febrero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 27 de febrero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo las mujeres por parte de ambos equipos, tanto rojos como azules.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación. En esta ocasión todo parece indicar que no habrá tregua y las polémicas, los insultos van a seguir a la orden del día mientras que se enfocan en proteger a las chicas de sus equipos.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicados debido a que al igual que el pasado jueves 26 de febrero en la batalla para ver quién ganaba la Villa 360, los hombres van a volver a hacerse de palabras, avivando más la polémica que ya ha habido en los últimos días entre Koke Guerrero y Alexis Vargas en contra de Humberto Noriega, y por supuesto de 'El Mono' Osuna y Adrián Leo que siguen agrediéndose o provocándose para un enfrentamiento físico.

Azules recupera la Villa 360 en una noche llena de alto voltaje con los enfrentamientos entre los atletas. uD83DuDCA5uD83DuDD35uD83EuDD29 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/asSv8xsBX7 — Exatlón México (@ExatlonMx) February 27, 2026

Con respecto a los dos duelos de la Supervivencia que habrá este viernes 27 de febrero, se ha dicho que será una victoria dividida, pues se ha dicho que el equipo de Mati Álvarez, podría quedarse con el triunfo en la primera ronda, pero en la segunda, el de Evelyn Guijarro remontaría para instalar a una roja. Como se sabe, al estar en riesgo las mujeres de ambos equipos, se deben de jugar obligatoriamente 3 duelos de Supervivencia, y el próximo domingo 1 de marzo, se definirá si van dos azules o rojas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui