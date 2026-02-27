Radiohead pide eliminar video del ICE donde incluyeron su canción 'Let Down' sin autorización

Los Ángeles, Estados Unidos.- A la larga lista de artistas de talla internacional que están en contra de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publique videos en sus plataformas oficiales usando su música se sumó la banda británica Radiohead, cuyos integrantes exigieron que se retire el material audiovisual en el que se incluye el tema Let Down.

En un comunicado de prensa que hicieron llegar a medios como Variety y Consequence of Sound, un portavoz de Radiohead se mostró bastante indignado e incluso llamó a los responsables "aficionados que están a cargo de la cuenta de redes sociales de ICE". Posteriormente continuó con su postura e incluso lanzó un reclamo directo: "No es gracioso, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiársela sin dar pelea. Además, váyanse al diablo… Radiohead", enfatizó.

Para dar un poco de contexto, la canción referida se difundió en el clip de ICE el 18 de febrero de 2026 con especial énfasis en "violencia criminal de extranjeros ilegales". De hecho, no es el único tema utilizado, ya que añadieron varios del álbum OK Computer y, a pesar de que con el paso de los días la plataforma siguió operando con normalidad, ahora los músicos rompieron el silencio.

Es necesario resaltar que no es la primera vez que algo semejante le ocurre a la agencia federal, pues precisamente, como te informamos en TRIBUNA, la talentosa estadounidense Sabrina Carpenter calificó de "malvado y repugnante" el video donde agregaron su canción Juno. Aunque la Casa Blanca lo eliminó, se hizo muy viral que la exintegrante de Disney Channel está en contra de la administración de Trump.

Volviendo a Radiohead, no es novedad, porque a principios de este año el guitarrista Jonny Greenwood pidió que se retirara un fragmento de su música del documental de la primera dama Melania Trump, Melania. Cabe señalar que él no cuenta con los derechos de autor de la banda sonora, pero según NBC News explicó que Universal no lo consultó para el uso de la canción por parte de terceros, a lo que el productor Mark Beckman dijo en una entrevista con Breitbart que el equipo legal sí tenía los permisos.

