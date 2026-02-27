Se revela condena de Shia LaBeouf tras su arresto por haber agredido a empleado en bar de Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.- A casi dos semanas del caso del arresto en Nueva Orleans del reconocido actor estadounidense, Shia LaBeouf, se ha revelado la condena impuesta por un juez, ante los cargos de agresión menor e insultos homofóbicos, después de que haber sido detenido por golpear a empleado en un bar llamado Mardi Gras, ubicado en el Barrio Francés de dicha ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans informó a TMZ, que la madrugada del pasado martes 17 de febrero del 2026, recibieron una llamada de que un hombre estaba alterando el orden en el bar llamado Mardi Gras, ubicado en el Barrio Francés de Nueva Orleans. Horas después, se confirmó que ese hombre se trataba del protagonista de Transformers y que no solo agredió a un hombre, sino a dos y lanzó insultos homofóbicos.

A través de X, anteriormente conocido como Twitter, circularon videos del momento en el que Shia está en el suelo recibiendo una serie de golpes de una persona, y poco después siendo atendido por paramédicos, y se informó que una vez que no tenía heridas graves, fue enviado a la Comisaría de Nueva Orleans. Ahora, a casi dos semanas del altercado, se ha revelado que un juez ya decidió parte de su condena por estos hechos.

Este viernes 27 de febrero del 2026, el juez que atendió su audiencia en el Tribunal de Nueva Orleans, destacó que no considera que el actor de Hollywood se esté tomando con seriedad su adicción a las sustancias, como drogas y alcohol, pues en los estudios de antidoping que se le hicieron ese mismo día por orden de un juez, apareció una sustancia no revelado, que dicen fue ingerida bajo supervisión médica por un "asunto de salud privado", pero que con la mezcla del alcohol, habría influido en su arranque de agresividad.

Es por esto que según TMZ, el juez decidió que el actor de El Recolector deba de tomar tratamiento por drogas y alcohol y que participara en pruebas de drogas semanales si era liberado, además de que debe de pagar una multa por 100 mil dólares, destacando que consideraba terrible sus insultos homofóbicos al ser arrestado, señalado que esto había amenazado la seguridad de una "comunidad marginada que ya ha pasado por tanto terror".

