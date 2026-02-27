(VIDEO) ¿Amistad o romance? Stephanie Cayo se deja ver con Alejandro Sanz y notan parecido a Shakira

Lima, Perú.- Como parte de su gira ¿Y ahora qué?, el reconocido cantante español Alejandro Sanz ofreció la noche del jueves 26 de febrero de 2026 su segundo concierto en el Estadio Nacional. Sin embargo, además de la efusividad de sus fans, hubo un momento que hasta hoy sigue dando de qué hablar: mientras cantaba uno de sus más grandes éxitos, Corazón partío, se acercó a su equipo musical, donde estaba muy sonriente la actriz peruana Stephanie Cayo, y sin pensarlo dos veces, la abrazó.

Por supuesto, una muestra de afecto también puede ocurrir dentro de una buena amistad, pero el asunto aquí es que no es la primera vez que surgen sospechas de que podrían ser algo más. Según medios locales, la actriz que estudió actuación en Nueva York acompañó al emblemático músico a sus conciertos en Colombia y Ecuador. Además, Stephanie compartió en sus redes una foto en una zona privilegiada, y por si fuera poco, en otra imagen él le toma la mano al finalizar su presentación en Guayaquil.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, lo único confirmado es que en el pasado la actriz que dio vida a Mary Luz en la serie Club de Cuervos (2015) comentó que solo eran amigos. Mientras tanto, según la revista Hola!, en fechas recientes, cuando se le cuestionó a Sanz sobre estar solo, sonrió, despertando la curiosidad de todos aquellos que en internet están impacientes por corroborar si el amor volvió a tocar su puerta.

El abrazo

¿Quién es Stephanie Cayo?

Para quienes no conocen mucho de esta estrella de la televisión, Cayo inició su carrera en comerciales para luego saltar a la telenovela Travesuras del Corazón. Una vez que cumplió 17 años, decidió estudiar actuación y baile en Nueva York. Otros de sus trabajos relevantes incluyen Tiempo Final y Doña Bella. Incluso en el ámbito musical, tiene su álbum de 2011, Llegaré, y su sencillo en inglés Let Me Go, una colaboración con Sebastián Llosa.

"¿Será esto la confirmación de su relación con ella, tras abrazarse al final del concierto que el cantante español ofreció en Lima como parte de su gira por Sudamérica? Ambos ya habían despertado rumores de romance por su notable cercanía en presentaciones previas en Guayaquil y Bogotá", escribió la creadora de contenido Jaqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien subió un video del instante que se hizo viral.

Fuente: Tribuna del Yaqui



