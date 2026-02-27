VIDEO: ¿Expulsarán a Sergio Mayer de 'La Casa de los Famosos'? Exigen que salga tras agredir al 'Divo'

Ciudad de México.- El polémico diputado y exgalán de melodramas mexicano, Sergio Mayer, recientemente está en tendencia dentro de las redes sociales, debido a que se ha comenzado a exigir su salida de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, después de que se viralizara el VIDEO en el que se le ve agredir a 'El Divo', que es en contra de las reglas, ¿acaso será expulsado?

El pasado jueves 26 de febrero de este 2026, las cosas dentro del reality show de Telemundo se ha visto envuelto en la polémica por todo lo sucedido en la segunda Gala de Posicionamiento, en el que los habitantes se colocaron frente a al compañero nominado para decirle el porqué lo querían fuera de la casa, confirmando las enemistades que se han ido consolidando en las últimas dos semanas.

Pero, no solo en los posicionamientos hubo escándalo, ya que pese a que todo parecía estar normal entre el ex de Niurka Marcos, y el exactor de Televisa, de un momento a otro en la cocina, mientras estaban todos reunidos comenzó a haber una discusión entre varios, en los que se encontraban 'El Divo' y Sergio. Ambos se hicieron de palabras y cuando Eduardo Antonio se fue hacía la sala, Mayer se fue detrás muy molesto.

Inesperadamente, el actor de La Fea Más Bella, visiblemente molesto puso las manos en los hombros del cantante y de la nada le dio un fuerte empujón, sacándolo de su camino, mientras que él seguía, por lo cual, el originario de Cubo se puso como 'loco' y comenzó a gritarle: "No me toques, qué te pasa a ti". Incluso, mientras que le gritaba, tuvo que ser sostenido por Kenny Rodríguez para que no se le fuera a los golpes, y se seguían gritando con fuerza.

A pocos minutos de que esto pasara, el equipo que maneja las redes sociales del cubano, a través de su cuenta de Instagram pidió a los altos mandos de Telemundo que no se hicieran los ciegos ni los tontos, que pedían la expulsión por la agresión sufrida a su cliente: "Por contrato esta establecido". Hasta el momento, la producción del reality show no se ha pronunciado al respecto, pero los fans están viralizando el #FueraSergioMayer.

Una de las que más presentes se han hecho en contra de Mayer ha sido la exMiss Universo venezolana, Alicia Machado, que lo ha tachado de ser un "diputado de Temu": "La Mayer es un verdadero payas, siempre lo ha sido. Lo vamos a sacar lo esperan de diputado para que rinda cuentas", escribió, a lo que fue respaldada por Aleska Génesis: "Fuera Mayer. Team divo", y otros usuarios que han estado viralizando el "Ya Saquen al diputado de Temu".

Fuente: Tribuna del Yaqui