(VIDEO) Sandra Echeverría expone fraude millonario que afectó a su familia y a cientos de inversionistas

Ciudad de México. - Desde el pasado jueves 26 de febrero de 2026, la actriz de Televisa Sandra Echeverría usó sus múltiples plataformas para hacer público el fraude del que ha sido víctima junto con su esposo, el rockero Leonardo de Lozanne, pues la empresa MetaXChance Capital los convenció de invertir en un esquema con supuestos beneficios superiores a los de cualquier banco.

Evidentemente, nada salió según lo planeado, porque durante más de 18 meses dejaron de pagar los rendimientos prometidos y hasta se atrevieron a retener los recursos de quienes le entraron a su modelo financiero. En el caso de la famosa, se mostraba muy afectada porque asegura que era el patrimonio que construyeron con bastante trabajo y esfuerzo ella y su pareja a lo largo de los años.

Es necesario destacar que la misma estrella de grandes melodramas como El clon, producido por RTI Televisión para Telemundo en el año 2010 y protagonizado por Mauricio Ochmann y Echeverría, confesó que no es un caso aislado, porque son cientos las familias que fueron víctimas de este modus operandi e incluso comenzó a compartir algunas de las experiencias de sus seguidores.

"MetaXChance Capital es una empresa liderada por Nazareth, la cual prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco; sin embargo, llevaban más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado con ellos", puntualizó, al mismo tiempo que aseguró que la compañía se quedó con por lo menos 2 mil millones de pesos de unos mil clientes. "Evadió las regulaciones de las autoridades mexicanas, lo que ha provocado que se hayan presentado más de 200 mil denuncias en contra de sus representantes legales; solo algunas han procedido".

@sandraecheverriamusic NOS DEFRAUDARON A MI Y A 1000 PERSONAS MÁS . Les cuento que nos pasó con @metaxchange_ @mayguzmon @patrik_rodrik y #nazarethrodriguez Porfavor le pedimos ayuda a las autoridades para que éste juicio llegue hasta sus máximas consecuencias ?????? ? original sound - Sandra Echeverría

¿Cómo va el caso?

Según Sandra, la líder de la empresa está prófuga y ya hay dos detenidos que fueron identificados como Patrick 'N' y Mariana 'N'. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles. Sin embargo, varios admiradores y colegas de la también cantante ya se han unido en estos difíciles días que están atravesando. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nuevo dato.

Fuente: Tribuna del Yaqui