¿Vuelve el cáncer? Hermana de Lola Cortés confirma que fue sometida a cirugía por este motivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la reconocida cantante y actriz, Lola Cortés, está preocupando a sus millones de fans, debido a que recientemente la hermana de la artista ha confirmado que tuvo que ser sometida a cirugía de seno, por un importante motivo de salud, derivado del cáncer de mama con el que luchó entre el 2023 y parte del 2025, ¿será acaso que volvió la enfermedad?

Como se recordará, en 2023 la exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, decidió contar que estaba luchando contra el cáncer a través de una entrevista exclusiva en Venga la Alegría, donde incluso relato que se había sometido a una doble mastectomía. En el año del 2024, siguiendo el caso de su salud le fue extirpado el útero y se dijo que ya estaba en remisión y completamente sana de este mal, sin embargo, parece que todo ha cambiado ahora.

Fue su hermana menor, Laura Cortés, quien mediante a varios medios de comunicación confirmó que Lola se encuentra en remisión, pero debió de someterse a cirugía, debido a que para oficialmente ser considerada como una mujer libre de cáncer, destacando que sería la última por este tema: "Fue sometida a otra cirugía, pero creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer, y está en remisión. Ha sido 'pesadillozo', porque no nada más se enferma la persona, se enferma la familia completa".

De la misma manera, Laura declaró que la jueza de La Academia, declaró que tuvo una reconstrucción de seno tras su mastectomía doble en el que se le pusieron una especie de implantes para esta reconstrucción, los cuales por desgracia rechazó su cuerpo y tenían que sacárselos para prevenir complicaciones severas: "Las rechazó, entonces ya se las quitaron y ya dijo: 'ya no me pongan nada más, planita, bonita, así soy yo'".

Finalmente, Laura mencionó que el estar dentro de La Granja VIP jugó un papel importante en este rechazo por todo el estrés al que fue sometido su cuerpo en ese tiempo dentro, que aunque no se considere mucho, sí fue considerable en su impacto en su hermana: "Fue justo después de La granja, a las dos semanas la operaron porque le causó muchísimo estrés, porque ella no pensaba quedarse más que una semana, no la dejaron salir hasta cuatro semanas después".

Fuente: Tribuna del Yaqui