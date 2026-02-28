Conoce que te depara el Horóscopo Chino para este sábado 28 de febrero de 2026, día de Gallo de Agua Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 28 de febrero del 2026, en el que es el día del Gallo de Agua Yang, ¿acaso habrá abundancia y amor?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para ordenar cuentas o ajustar estrategias, ya que la energía de tu signo estará en el análisis financiero, por lo que es importante que evites los gastos impulsivos y empieces a organizarte.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es el momento ideal para que la paciencia sea tu mejor aliada, pues en este momento el Agua se encuentra en tu Yin, lo que hace tu sensibilidad más equilibrada y te da las herramientas para resolver temas laborales.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía de tu signo se encuentra exaltada, por lo que debes de moderar tus acciones, palabras y decisiones, evitando los conflictos y confrontaciones directas, por lo que te sugieren que antes de cualquier movimiento observes y planifiques.

En #TseYang recibimos el año del caballo con una propuesta especial de renovación, armonía y fortuna: tres platos especiales, disponibles únicamente hasta hoy, 22 de febrero, concebidos para compartir y atraer prosperidad, armonía y buena fortuna en la mesa. pic.twitter.com/kLV3JDhx6Q — Tse Yang Villamagna (@TseYangVillamag) February 22, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este día la compatibilidad de tu signo está en las relaciones, por lo que es importante que evites discutir o criticar a la gente cercana a ti, es preferible actuar con diplomacia y mantener ese equilibrio emocional.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un buen día para ajustar proyectos importantes, por lo que se te sugiere actuar con mucha discreción, y antes de avanzar en planes, es importante que planifiques bien tus movimientos, en especial pensando a largo plazo.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un excelente momento para decisiones financieras o profesionales, debido a que la compatibilidad fortalece intuición y análisis detallado, y el Agua en el Yin de su signo, significa que tendrás una mejor visión sobre tus decisiones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es mejor organizar prioridades antes de actuar, por lo que debes de evitar tomar decisiones apresuradas, sin tomarte un momento para con calma y organización, reflexionar sobre la jornada.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Em este momento, tu energía que fluye en el Agua de Yin, se encuentra hacía la sensibilidad equilibrada, por lo que es un buen momento para resolver malentendidos, usando la empatía y tratar de fortalecer vínculos afectuosos.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Conviene evitar promesas apresuradas, debes de organizar primero tus prioridades de manera detallada y analizar tus siguientes movimientos de manera estratégica.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un día ideal para ordenar asuntos importantes, debido a que al ser el signo regente, la energía se siente afinada y reflexiva, debido a que el Agua Yin potencia claridad mental y sensibilidad estratégica.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

la energía del día favorece análisis profundo antes de tomar decisiones. El Agua Yin impulsa prudencia y observación. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es mejor actuar con honestidad moderada. La jornada puede traer equilibrio si mantienes serenidad

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

la energía invita a actuar con sensibilidad y orden. El Agua Yin favorece claridad emocional. Es un buen día para fortalecer relaciones personales. Conviene mantener discreción en asuntos financieros. La jornada puede resultar armoniosa. La calma será tu mejor aliada

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui