Erik Rubín expresa su dolor por la muerte de un ser querido: "Te vamos a extrañar hermanito"

Ciudad de México.- Este sábado 28 de febrero de 2026, a primera hora, el reconocido cantante mexicano Erik Rubín, conocido principalmente por haber formado parte de la exitosa banda de pop mexicana Timbiriche, confirmó que se encuentra de luto debido a la muerte de Martín Héctor Sol Peláez, uno de sus mejores amigos y, en general, una de las personas más importantes en su vida.

Desgarradora despedida

"Era tan grande tu corazón que no aguanto. Eres puro amor y eso es lo que dejaste, puro amor a tu alrededor. Nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar mucho, hermanito", escribió el intérprete de No me rendiré, seguido del profundo deseo de reencontrarse con él: "Pero estoy seguro de que en otra vida o dimensión nos volveremos a encontrar para recordar tantos momentos juntos. Te amo, gordito. Hasta siempre".

Entre los famosos que se pronunciaron para darle el pésame al rockero estuvieron su exesposa Andrea Legarreta, quien destacó algunas de las cualidades de Sol Peláez. De igual manera, también compartió un par de palabras Lupillo Rivera a través de su perfil de Instagram, donde agradeció el tiempo que compartió con Martín, dejando entrever que también era bastante cercano al fallecido.

Lupillo Rivera

"Buen camino, querido Martín, un placer coincidir contigo en esta vida. Un abrazo grande para su familia. Mis condolencias", aseveró el finalista de La casa de los famosos (2024) en Telemundo. Sin embargo, no fue el único, ya que también se unieron la cantante y actriz de teatro María León, Sandra Echeverría, Karla Díaz, Mía Rubín, Alessandra Rosaldo, Leonardo de Lozanne, Yurem Rojas, Tatiana, entre otros.

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el fallecimiento de Sol Peláez, pues no se reveló la causa ni si se le hará un velorio. No obstante, en lo que respecta a sus familiares, tampoco han emitido ningún posicionamiento público, por lo que ahora todo se limita al sentir de una gran parte de la comunidad artística mexicana.

