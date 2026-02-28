Estas son las mejores frutas y verduras que puedes darle a tu perro para cuidar de su salud

Ciudad de México.- Si deseas que tu can tenga todas las vitaminas y minerales que su cuerpo necesita para desarrollarse y mantenerse sana, conoce cuales son las mejores frutas y verduras para darle a tu perro como parte de su alimentación constante para cuidar de su salud.

Actualmente un perro, un gato e incluso animales más exóticos, como hámsteres o puercos, ya no son solo unas mascotas del hogar, sino que son parte de la familia, y cada vez más, médicos veterinarios, patólogos y expertos en la medicina animal, con sus investigaciones han ido descubriendo que es lo mejor y lo peor para darte a ese miembro tan importante del hogar para cuidar de su salud emocional y física.

En esta ocasión, se ha revelado que hay frutas y verduras que se recomiendan darle periódicamente, aunque con moderación a los canes del hogar. En el estudio se revela que aunque no todas las frutas son tóxicas para los animales, hay algunas que por las cantidades de azúcar puede causarles daños, no graves pero sí considerables.

¿Qué se debe de cuidar y evaluar al dar un alimento a tu perro aunque no tenga propiedades tóxicas?

Contenido de azúcar : El azúcar no la procesan como los humanos, por lo que en grandes cantidades puede provocarles enfermedades como la diabetes.

Alto contenido de fibra : La mayoría de las frutas y verduras tienen alto contenido de fibra y su consumo es positivo. Sin embargo, demasiada fibra puede generar diarrea o vómitos.

Observa su reacción: Siempre presta atención a la reacción de tu perro después de introducir un nuevo ingrediente a su dieta, para saber si lo digiere bien o causa algún daño.

Las mejores frutas para tu perro son:

Manzanas: A causa de sus antioxidantes, fibra dietética, y vitaminas A y C, además de que aportan el beneficio de ayudar a su higiene dental y refresca su aliento.

Bananas: Tienen una gran cantidad de fibra dietética, potasio, magnesio y vitaminas B6 y C, pero, es importante que solo des medio plátano en razas medianas y grandes, y un cuarto en pequeñas.

Arándanos: Por su fibra dietética, antioxidantes y vitaminas C, que estimulan el sistema inmunológico y ayudan a mantener la función cerebral de tu can saludable. Debe de ser consumida de forma periódica, pero solo de dos a tres arándanos congelados o frescos.

Coles de Bruselas: Por ser ricas en fibras y antioxidantes, que ayuda a reducir la inflamación del cuerpo y a mejorar la circulación sanguínea en general, ayudan a limpiar el colón mejorando la salud digestiva, aunque pueden generar gases en el can, por lo se recomienda solo darle dos o tres por vez, y con el rabo cortado.

Melón: Por su contenido de vitaminas A y C, betacaroteno, ácido fólico, antioxidantes y fibra dietética, que en conjunto ayudan a la vista y piel de tu perro, disminuyendo la inflamación intestinal y mejorar la salud digestiva. Asegúrate de quitarle la cáscara y las semillas antes de servirlo y solo unos pocos pedazos.

Zanahoria: Como es snack es muy saludable, que ayuda a reducir el uso de "chuches" y premios que no aportan la excelente cantidad de vitamina A y potasio, además de que son bajas en calorías y altas en fibras que ayudan a la salud intestinal, de visión y dental.

Espinaca: Por su contenido de vitaminas A, B, C y K, calcio, hierro, fibra, magnesio, folato y potasio, que refuerza el sistema inmunológico, la salud del corazón, los niveles de energía y la vitalidad.

Sandía: Es baja en calorías y está repleta de nutrientes, como potasio, betacaroteno y magnesio. También contiene las vitaminas A, B6 y C y ayuda a reforzar la salud del sistema inmunológico de tu perro.

