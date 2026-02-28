Horóscopo HOY Mhoni Vidente SÁBADO 28 de febrero de 2026: Predicciones de fin de mes para tu signo

Ciudad de México.- Este sábado 28 de febrero de 2026 llega con movimientos energéticos importantes para cerrar el mes. Los horóscopos de hoy, presentados por Mhoni Vidente, marcan cambios, oportunidades inesperadas y decisiones que no pueden esperar. El horóscopo de Mhoni Vidente advierte que es un día para confiar en la intuición y evitar conflictos innecesarios, en especial para despedir el mes. Aquí te dejamos las predicciones signo por signo. ¡Lee con atención y disfruta al máximo de este día!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 28 de febrero de 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Tendrás una noticia relacionada con dinero que te dará tranquilidad: dale un regalo especial a tu ser amado. Es un buen día para negociar o pedir apoyo. En el amor, evita discusiones por celos. Cuida dolores de cabeza por estrés.

Tauro

Se marca una oportunidad laboral nueva o un cambio dentro de tu mismo empleo. Escucha propuestas este sábado 28 de febrero de 2026. En pareja, alguien quiere hablar de algo serio contigo. No postergues esa conversación.

Géminis

El sábado será ideal para arreglar asuntos pendientes. Recibes un mensaje que cambia tu ánimo. En el amor, alguien del pasado vuelve a buscarte. Decide con calma.

Cáncer

Habrá movimiento familiar. Un tema doméstico requiere atención. El horóscopo de Mhoni Vidente indica que es buen momento para ordenar gastos y planear inversiones pequeñas.

Leo

Tu energía estará fuerte y atraerás miradas. Es un día positivo para entrevistas o reuniones importantes. En el amor, podrías iniciar una historia interesante si te muestras auténtico.

Virgo

Necesitas descanso. El cuerpo te pide bajar el ritmo. En lo económico, evita compras impulsivas. Un consejo de una persona cercana será clave para resolver un problema.

Libra

Se abren caminos en el trabajo. Puede llegar una propuesta informal que después se vuelva estable. En el amor, aclara malentendidos antes de que crezcan.

Escorpio

El dinero fluye mejor de lo esperado. Un pago pendiente se resuelve: te llegará mucho dinero. En temas emocionales, es momento de soltar resentimientos. El sábado trae paz si decides no pelear. La paz te traerá salud.

Sagitario

Hay cambios repentinos en planes del día. No te frustres, se acomodarán a tu favor. En pareja, alguien necesita más atención de tu parte. Escucha antes de responder.

Capricornio

Es buen momento para organizar documentos o iniciar trámites; necesitas aprender a gastar menos. Una persona influyente podría ayudarte en lo laboral. En salud, cuida molestias musculares.

Acuario

Las predicciones de Mhoni Vidente indican que este signo recibirá una sorpresa agradable este sábado 28 de febrero de 2026. Puede ser una invitación o regalo inesperado. En el amor, se fortalecen vínculos.

Piscis

Cierras el mes con claridad mental, dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Toma decisiones importantes este sábado. Una conversación pendiente te dará alivio. En lo económico, evita prestar dinero.

