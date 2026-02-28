Horóscopos Nana Calistar HOY DOMINGO 1 de marzo: Predicciones para tu signo para comenzar el mes en Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este domingo 1 de marzo de 2026 inicia el mes con una energía de renovación marcada por la influencia de Mercurio retrógrado, el cual seguirá moviendo planes, conversaciones y decisiones que deberán tomarse con calma. Nana Calistar señala que este comienzo de mes será ideal para reflexionar antes de actuar, pues muchas situaciones podrían cambiar conforme avancen los días.

Según los astros, con el Sol en Piscis la energía se vuelve más intuitiva y emocional, favoreciendo los nuevos comienzos desde el corazón y no solo desde la razón. El universo impulsa a muchos signos a cerrar ciclos del pasado para abrir caminos más claros durante marzo. En el tarot, la carta que rige este inicio de mes es El Mago, símbolo de oportunidades y nuevos comienzos, indicando que es buen momento para sembrar intenciones aunque los resultados se vean más adelante. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a iniciar el mes con fe, paciencia y claridad en lo que deseas atraer.

Horóscopos de Nana Calistar para este domingo 1 de marzo de 2026

Aries

Inicias marzo con ganas de hacer cambios importantes en tu vida, pero no quieras correr antes de caminar. Este mes comienza moviendo emociones y podrías darte cuenta de quién sí está contigo y quién solo aparece cuando le conviene. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar asuntos pendientes; decide con la cabeza fría.

Tauro

Marzo comienza con energía tranquila pero reflexiva para ti. Será buen momento para replantear metas y enfocarte en lo que sí te deja algo positivo. En el amor, podrías recibir señales de alguien que ha estado pensando mucho en ti; no te cierres si te nace darle oportunidad.

Géminis

Este inicio de mes te invita a organizar tus ideas porque podrías sentir la mente algo revuelta. Evita prometer cosas que no estás seguro de cumplir. En el amor, alguien podría confundirte con sus actitudes, así que mejor deja que el tiempo te muestre la verdad.

Cáncer

Marzo llega con emociones intensas y necesidad de cambios. Será importante soltar lo que ya no te hace bien. En el amor, podrías sentir nostalgia por alguien del pasado, pero recuerda que no todo lo que regresa conviene.

Leo

Este inicio de mes traerá claridad sobre decisiones que venías pensando desde hace tiempo. Podrías sentir ganas de comenzar algo nuevo. En el amor, evita discusiones por orgullo; a veces ceder también es ganar.

Virgo

Marzo inicia con la oportunidad de ordenar pendientes y poner en claro tus prioridades. Será buen momento para cerrar ciclos pequeños. En el amor, podrías tener una conversación que te ayudará a entender mejor lo que siente esa persona.

Libra

Comienzas el mes con cambios pequeños que poco a poco traerán estabilidad. No te desesperes si algo tarda en acomodarse. En el amor, alguien podría buscarte para retomar comunicación o aclarar malentendidos.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte en este inicio de marzo y podrías descubrir algo que no esperabas. Confía en lo que sientes. En el amor, evita celos o suposiciones que solo generan problemas.

Sagitario

Marzo comienza con ganas de movimiento y nuevas experiencias. Podrías recibir propuestas interesantes o invitaciones inesperadas. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión que no imaginabas.

Capricornio

Este inicio de mes será ideal para enfocarte en tus metas y dejar de cargar problemas ajenos. Poco a poco verás resultados de tu esfuerzo. En el amor, alguien necesita más atención de tu parte.

Acuario

Marzo inicia con reflexión y aprendizaje. Podrías darte cuenta de errores pasados que te ayudarán a crecer. En el amor, evita decisiones apresuradas porque podrías cambiar de opinión más adelante.

Piscis

Con el Sol en tu signo comienzas el mes con energía favorable y mayor claridad emocional. Será buen momento para pensar en nuevos proyectos. En el amor, podrías vivir momentos especiales si te permites mostrar lo que sientes sin miedo.

Fuente: Tribuna del Yaqui