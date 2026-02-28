Javier Ceriani abandona su entrevista en vivo con 'Ángela Aguilar' por este inesperado motivo

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos de origen argentino, Javier Ceriani, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que abandonó su programa en vivo, mientras que se encontraba en su tan esperada entrevista exclusiva con la aparente famosa cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, a causa de un muy inesperado motivo, que hizo pensar que cerraría su canal de YouTube.

El pasado viernes 27 de febrero, Javier anunció con mucha emoción que en medio del drama entre la trapera argentina, Cazzu, y el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, tendría una entrevista en exclusiva con Ángela. Aunque muchos dudaban que pudiera ser posible, la tarde llegó y en el programa en directo presentó a la polémica intérprete de temas como En Realidad, que resultó ser una estafa.

Al comienzo de la entrevista todo marchaba normal y no se sospechaba de nada, pero conforme se fueron haciendo preguntas, Javier comenzó a sospechar de la situación hasta que se dio cuenta de que no se trataba de la verdadera Ángela Aguilar y manifestó su inconformidad por lo que consideró un engaño dentro de su propio programa: "Yo de verdad que voy a abandonar el programa, me parece, de verdad, que la productora me haya engañado así, esta chica es muy agradable, Ángela no es así. Discúlpame, no sé ni quién eres, me están engañando. No, pero escúchame, no eres Ángela Aguilar".

Me enfrento a una de las cosas más difíciles en mis 30 años de carrera, en exclusiva, Ángela Aguilar rompe el silencio en vivo ??uD83DuDEA8



Canal de Youtube Javier Ceriani Oficial#angelaaguilar #periodista #envivo #rompeelsilencio #javierceriani pic.twitter.com/F72l4Mew44 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) February 27, 2026

Ante esto, el expresentador del extinto programa Chisme No Like, tras expresar su molestia por la situación, dejó en claro su punto y salió de la emisión visiblemente molesto. Hasta el momento, se desconoce la mujer que usurpó la identidad de la hija de Pepe Aguilar, pero se espera que en los próximos días la chica que imita a la mexicana salga para hablar respecto a esta situación tan polémica y que llevó a pensar que se acababa dicho proyecto.

Pero, después de uno minutos de haber estallado la bomba mediática, el exparticipante de Survivor México, regresó al foro y retomó la conducción del espacio. Continuó con la cobertura de noticias del espectáculo y dio paso a otros invitados programados para esa emisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui