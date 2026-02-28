Misiles y explosiones en Dubái sorprenden a Sol León en medio de crisis ligada a Irán (VIDEO)

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Hace un par de horas se pronunció a través de redes sociales la reconocida creadora de contenido y empresaria mexicana Sol León; sin embargo, los motivos de su publicación dejaron preocupados a sus seguidores porque la también influencer se encuentra en Dubái y, debido a los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, se vive un extremo temor en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este sábado 28 de febrero de 2026 la exesposa de Roberto López subió un video donde se escuchan detonaciones y ella misma confesó que presenció la caída de misiles: "Están cayendo misiles, cayó 1 misil a minutos de aquí, en otra área de la ciudad; se siente muy horrible, se escucha muy horrible, el espacio aéreo está cerrado, no podemos salir de los Emiratos Árabes. Dios, qué feo se escucha y se siente", escribió en su Instagram.

Cabe señalar que justo se reportó una explosión en The Palm Jumeirah; además, según medios locales, los testigos comentaron que hasta vieron salir humo de uno de los hoteles del complejo. A pesar de que se desconoce el origen de este siniestro, evidentemente todo lo que está sucediendo causó pánico entre los habitantes. Es vital añadir que al lugar arribaron rápidamente elementos de emergencia.

Historias de Sol León

¿Cómo está Sol León?

De hecho, recién actualizó cómo se encuentra en sus historias; ahí se desahogó con los internautas y confesó que lloró del estrés, mientras se veía su rostro ligeramente hinchado. Asimismo, explicó que ellos ya están buscando a dónde irse y que está evitando asomarse porque con tres misiles que miró le bastó para ponerse bastante mal. En realidad, Sol ha seguido documentando su aterradora experiencia.

En uno de los clips más recientes la influencer aclaró que no pueden salir de Dubái: "Es real, por desgracia, no podemos salir del país, el espacio aéreo está cerrado, Doll. Las quiero mucho", dijo la fundadora de Sol Beauty and Care. Ante todo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a sus compatriotas permanecer en interiores, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui