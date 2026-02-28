Plegables, con IA y nuevos diseños: Estos celulares llegan al mercado en marzo de 2026

Ciudad de México.- El mes de marzo vuelve a perfilarse como uno de los meses más intensos para la industria de los teléfonos celulares a nivel mundial. Más allá de ser el arranque de la primavera tecnológica, este periodo concentra anuncios importantes, lanzamientos globales y presentaciones que marcan el rumbo del mercado durante el resto del año. En 2026, el protagonismo recae en dispositivos que apuestan por la inteligencia artificial, nuevos formatos y una clara diversificación de precios para distintos tipos de usuarios.

El punto de partida será a inicios de mes con los eventos que rodean al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo. Aunque muchas marcas ya no concentran todos sus anuncios dentro del recinto ferial, el contexto del MWC sigue siendo el escenario ideal para revelar teléfonos que buscan visibilidad global.

Honor

Honor abrirá la temporada con anuncios que apuntan directamente al segmento premium. Su nuevo plegable, el Magic V6, llegará con la promesa de ser uno de los dispositivos más delgados de su categoría, apostando por una estructura más ligera y una experiencia de uso mejorada tanto en modo abierto como cerrado. Junto a él, la firma mostrará un teléfono experimental pensado para creadores de contenido, con funciones avanzadas de grabación asistida por inteligencia artificial, lo que refuerza la tendencia de integrar herramientas profesionales en dispositivos móviles.

Nothing

Pocos días después, Nothing centrará la atención en el segmento medio con el lanzamiento de los Phone (4a) y Phone (4a) Pro. Estos modelos buscan mantener el diseño transparente que distingue a la marca, pero con ajustes pensados para un público más amplio. Las mejoras en la interfaz Glyph y la llegada de nuevas opciones de color apuntan a reforzar la identidad visual sin descuidar el rendimiento cotidiano.

Posibles anuncios

El calendario de marzo también estará marcado por la expectativa en torno a Apple. Aunque la compañía mantiene el hermetismo habitual, las filtraciones coinciden en que presentará el iPhone 17e, un modelo que priorizaría el diseño ultradelgado sin sacrificar potencia, gracias a un nuevo procesador. De confirmarse, este lanzamiento reforzaría la estrategia de ampliar la familia iPhone con opciones más especializadas.

Hacia la segunda mitad del mes, otras marcas como OPPO podrían sumarse con anuncios relevantes, en especial dentro del mercado de teléfonos plegables. Todo indica que marzo no solo traerá nuevos modelos, sino que consolidará tendencias claras: más inteligencia artificial integrada, diseños cada vez más delgados y una competencia más fuerte en la gama media. Para los usuarios, esto se traduce en más opciones y una renovación tecnológica que comienza antes de lo habitual.

