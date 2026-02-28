Productor de Televisa acusa a Imelda Tuñón de ser adicta tras involucrarlo en muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- El reconocido productor de Televisa y de teatro, Alexis Núñez, recientemente ha brindado una entrevista en la que acaba de acusar de adicta a sustancias nocivas para la salud a la famosa actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, después de que esta señalara que ayudó a su exsuegra, la actriz de melodramas, Maribel Guardia, en el supuesto encubrimiento de la muerte de su fallecido esposo, el actor y cantante, Julián Figueroa.

Como se recordará, hace un par de semanas que en redes sociales se filtró otro audio de Imelda, en el que arremete en contra de la actriz de Corona de Lágrimas y Marco Chacón, afirmando que ellos pagaron para que se mintiera en las causas de muerte del hijo de Joan Sebastian: "A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada, yo vi, yo estuve ahí, me tenían ahí sentada pero no pude decir nada, aparte yo no tenía el dinero".

Según la actriz de obras de teatro como Buscó Al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve, además de Maribel y Marco, el productor del programa Hoy, también estuvo involucrado en el tema, e incluso aseguró que el productor fue el que consiguió que no le cobraron más a Maribel por hacer los cambios en las declaraciones y evitar la autopsia: "La que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel, el que habló para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos, habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres. Yo no tenía dinero para pagar eso".

En su entrevista para medios como Radio Fórmula, Alexis declaró que él no tiene nada que opinar respecto a Imelda, asegurando que se encuentra sumida en acusaciones, destacando que la respeta y prefiere mantenerse al margen de todo lo que diga sobre él, o alguien más: "Es una joven de la que no me gusta hablar, porque tiene un padecimiento, tiene una adicción y lo tiene que resolver ella, yo creo que ni los medios ni yo podemos asumir de la responsabilidad de lo que mañana le pase a ella y a su hijo y por respeto a ella prefiero no responder".

Finalmente, declaró que él conoce a la exparticipante de La Academia VLA desde hace muchos años y la respeta, por lo que no va a demandarla tampoco, sino que espera a que sea el momento para poder ir a apoyarla en este proceso de desintoxicación cuando lo desee: "Es una joven a la que yo conozco desde hace muchos años y respeto, yo espero que le vaya muy bien. No, para nada (la demandaré), yo quisiera poder ayudarle".

Fuente: Tribuna del Yaqui