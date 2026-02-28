¿Sale por severa lesión? Filtran a la presunta eliminada del 'Exatlón México' el domingo 1 de marzo

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 22 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para próximo domingo 1 de marzo del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a una de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencida en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será por una severa lesión?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 22, dado a que en la 21 los rojos perdieron a Alejandro Aguilera, ahora las mujeres de ambos equipos están en peligro. Hasta el momento, ya hay una roja y una azul en el Duelo de Elimiación.

ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules van a tener una perdida dolorosa esta semana, ya que al parecer, en a Serie por la Supervivencia del próximo domingo 15 de febrero

Con todas las mujeres en riesgo, Rojos y Azules llegan al Viernes de Supervivencia para salvar a las suyas. uD83DuDD35uD83DuDD25uD83DuDD34



No te pierdas mañana estas grandes Batallas en #ExatlónMéxico a las 8:30 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/QgXHSwNBOi — Exatlón México (@ExatlonMx) February 28, 2026

Pero según los informes de la mencionada cuenta, mencionó que al no ser una filtración segura, declaró que irían al Duelo de Eliminación dos rojas, que sería Ella Bucio, mientras que de los azules podría ir o Natali Brito o Valery Carranza, resultando en que una de las azules sería la eliminada.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sean dos azules las que se presenten al Duelo de Eliminación y salga la roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui