VIDEO: Saskia Niño de Rivera rompe el silencio por relato que ligó a Carmen Salinas con rituales y niños

Ciudad de México.- A raíz del tremendo escándalo que se generó con uno de los episodios del pódcast Penitencia, que le pertenece a la activista y conductora Saskia Niño de Rivera, cuando uno de los entrevistados mencionó el nombre de Carmen Salinas acusándola de comprar niños para supuestos sacrificios satánicos, algo que evidentemente no solo alarmó a la comunidad de internet, sino que también provocó que los familiares de la estrella de Televisa salieran a defender con firmeza a la actriz mexicana.

Por lo tanto, debido a que el fragmento se hizo muy viral, la responsable de dicha charla subió un video contando su versión de los hechos; ahí especificó que su proyecto tiene un fin sociológico y humano, no mediático: "Penitencia no es un pódcast de entretenimiento ni de espectáculo. Es un proyecto que busca comprender el origen de la violencia a través de testimonios de personas privadas de la libertad".

Para justificar que dejó el nombre de la famosa sin censurar, señaló que es parte de la narrativa de los entrevistados, pues por lo general desde muy pequeños les tocó vivir experiencias terribles y los traumas que les quedaron los fueron arrastrando a la adultez al grado de distorsionar su realidad. Asimismo, aclaró que, en su opinión, el que se enfoquen en Salinas es "alimentar el morbo" y desviar la atención de lo verdaderamente importante.

Captura del video

De igual manera, aprovechó el espacio para hacer un llamado "respetuoso" a los medios de comunicación y al público en general para que manejen de forma adecuada este tipo de relatos. También lamentó que el objetivo principal se haya desviado bastante y que así se pierda su sentido original. Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay ninguna prueba judicial de que la creadora de la obra Aventurera esté implicada en los delitos.

No están de acuerdo con Saskia

Una de las influencers que cuestionó a Niño de Rivera es Jaqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic: "Seamos realistas, si tu pódcast no es de chismes, por qué no moteaste el nombre de esa actriz, tan conocida y tan querida para México; para mí es cuando tú provocaste el chisme, a tener más cuidado @saskianino", enfatizó. Cabe mencionar que, hasta el momento, la personalidad de internet no le ha respondido.

Fuente: Tribuna del Yaqui