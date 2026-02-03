¿Adiós al Chef Mariano? Galilea Montijo y Andrea Legarreta anuncian el 'despido' de 'Hoy' en vivo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Galilea Montijo, y la actriz de doblaje, Andrea Legarreta, recientemente sorprendieron a sus fans y a sus compañeros, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy, ambas se coordinaron de manera inesperada para anunciar el supuesto despido del reconocido chef de su sección de cocina, Mariano Sandoval, ¿acaso le dirán adiós al chef?

Como se sabe, el pasado miércoles 24 de abril del 2024, Mariano a través de sus redes sociales confirmó que cerraba su ciclo en TV Azteca tras 10 años al aire, afirmando que fue por decisión propia por la que optó por no firmar una renovación en su contrato, asegurando que no había un motivo detrás. Sin embargo, solo unos días después, anunció que sí había sido contratado en Televisa para ser el cocinero de la emisión del matutino antes mencionado.

A lo largo de estos casi dos años al aire, Mariano ha tenido una participación muy especial en el programa de la empresa San Ángel, debido a que además de liderar la sección de La Cocina de Hoy, también forma parte de otras secciones de juegos, como el Adivina la Palabra, también creó junto a su jefa, también fue una figura muy importante en el reality de la emisión matutina, Hoy Soy El Chef, pareciendo que tuvo una gran adaptación con sus compañeros.

Pero la mañana del pasado lunes 2 de febrero del año en curso, la presentadora de La Casa de los Famosos México declaró que era el momento de que le tocaran Las Golondrinas, la canción para despedir a alguien, señalando que posiblemente se acercaría el último programa del reconocido chef, a lo que Legarreta poco después se sumó y le hicieron bromas sobre el presunto despido de Mariano, para darle su puesto al Chef Oropeza.

Fuente: Tribuna del Yaqui