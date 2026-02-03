¿Anabel Hernández, irá a prisión? Paty Navidad da primeras declaraciones del proceso legal en su contra

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, en una reciente entrevista ante cámaras de TV Azteca, acaba de dar sus primeras declaraciones con respecto al proceso legal que mantiene en contra de la polémica periodista mexicana, Anabel Hernández, debido a que ha recibido una gran cantidad de críticas por esto, ¿será acaso que la va a mandar a prisión por daño moral?

Como se recordará, cuando salió a la luz el libro de Anabel, Emma y las Otras Señoras del Narco, el nombre de Paty fue uno de los que se colocó en el centro del escándalo, debido a que en este material se expuso que supuestamente habría sido pareja de uno de los narcotraficantes más famosos de México. Ante esto, la actriz de La Fea Más Bella decidió actuar de manera legal para desmentir las declaraciones.

Ahora, durante un encuentro con medios como Venga la Alegría, al ser cuestionada sobre esta situación, Navidad declaró que la están criticando mucho por haber emprendido estas medidas en contra de la periodista, pero que antes, tomaban como cierta cada palabra de Anabel, precisamente, porque no quería demandar y solo hacer caso omiso: "Unos dicen 'qué terca la Navidad, qué terca, que ya no le haga caso', bueno, al principio decían '¿porqué no la demanda?, ¿porqué no la demanda?, si no la demanda es porque es verdad'".

Ante esto, declaró que ella es una muy honesta y directa, que está orgullosa de todos sus triunfos y lo que tiene actualmente, pues la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, señaló que todo eso lo ha conseguido a base de esfuerzo y trabajo digno, sin que nadie le regalara nada: "Yo soy directa, soy frontal, y a mi, quién me vaya a decir que me lo diga con pruebas, porque yo así soy, soy norteña, y si de algo estoy orgullosa, es precisamente de lo que he conseguido, precisamente, con trabajo, honestamente".

Finalmente, declaró que ahora ella apoya a su amiga, Maribel Guardia, por lo que pasa en este momento, afirmando que a la gente se le hace fácil señalar, cuando no debería de ser así, pues nadie tiene el derecho de juzgar, pero como es figura pública, por desgracia la gente sí se cree con el derecho: "Los señalamientos, no son fáciles enfrentarlos, duelen, porque a veces es bien fácil ir señalando de todo, y nadie somos perfectos, como digo, para señalar la vida de los demás se necesita una vida perfecta, y nadie la tenemos, pero tampoco esa conciencia de hasta donde podemos señalar".

Paty Navidad sigue firme en proceso legal contra Anabel Hernández por supuesta difamación.



Fuente: Tribuna del Yaqui