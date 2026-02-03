Con mensaje público, Don Omar reconoce el legado de Daddy Yankee en su cumpleaños 50

Ciudad de México. - Para nadie es un secreto que la relación laboral entre Don Omar y Daddy Yankee no ha sido la mejor, o al menos así lo fue durante varios años, luego del fuerte escándalo ocurrido en 2015. Fue en ese año cuando ambos decidieron emprender una gira conjunta titulada The Kingdom: Daddy Yankee vs. Don Omar; sin embargo, lo que prometía ser un proyecto exitoso terminó afectando seriamente su amistad.

Esto ocurrió debido a que varios de los espectáculos programados fueron cancelados, situación que llevó al intérprete de Ojitos Chiquiticos a acusar de sabotaje al equipo de su colega. Con el paso del tiempo, ambos artistas incluso evitaban mencionarse mutuamente en entrevistas. No obstante, todo parece indicar que han dejado atrás los malos momentos, ya que el cantante de 45 felicitó este 3 de febrero a su compañero por cumplir 50 años de vida.

Para esta manifestación pública, Don Omar recurrió a sus redes sociales, donde compartió un mensaje breve pero significativo, acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen sonrientes uno junto al otro. "Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond", escribió.

Don Omar felicitó a Daddy Yankee

Asimismo, en la sección de comentarios, numerosos seguidores aprovecharon para pedirles que intenten volver a colaborar, ya que para una gran parte de los amantes del reguetón no existen representantes más dignos del género que estas dos figuras, quienes estuvieron en la cúspide de su carrera a inicios de los años 2000. Esto demuestra que el paso del tiempo no ha provocado que sus admiradores los olviden, sino que continúan teniéndolos en lo más alto.

Por su parte, Daddy Yankee agradeció las muestras de cariño y aprovechó la ocasión para dedicar su fortaleza a Jesús, algo que es frecuente en el artista desde que profesa la fe cristiana. "Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito. Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto… pero consciente", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui