Conductora de 'Venga la Alegría' confirma su SALIDA del matutino tras accidente EN VIVO

Ciudad de México.- Luego de semanas de rumores, Titi Jaques, esposa de Pedro Prieto y conductora, confirmó su salida del matutino 'Venga la Alegría', en su versión de fin de semana.

¿Qué dijo Titi Jaques sobre su salida de 'Venga la Alegría'?

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Titi Jaques agradeció la oportunidad que le brindó la televisora y el equipo de 'Venga la Alegría'. En su mensaje, dejó claro que su salida respondió al cierre natural de un ciclo profesional.

Hoy cierro un ciclo profesional que me marcó muchísimo y quiero dar las gracias, empezando por TV Azteca, que me abrió las puertas, por la confianza, por el aprendizaje, por permitirme ser parte de un programa tan, tan querido por el público", señaló.

La conductora destacó el crecimiento personal y profesional que obtuvo durante su estancia en el matutino. “Por cada llamado, cada ensayo, cada minuto al aire, cada risa detrás de cámaras y también por los retos porque ahí es donde uno crece y yo crecí muchísimo”, señaló.

Por supuesto, el gracias más grandote es a mis compañeros, por la generosidad, por el abrazo, por el tiempo, por el 'vamos' en días difíciles, por las carcajadas, esas cosas se quedan para siempre", señaló la conductora de 'Venga la Alegría'.

Jaques no dejó fuera al público, a quien agradeció por el respaldo recibido. "Yo me voy con el corazón lleno de gratitud y de respeto gracias a ustedes", dijo.

Se viene una etapa nueva, algunos proyectos ya los conocen, otros todavía no los puedo contar, pero lo que sí les puedo prometer es esto, voy a seguir creando, voy a seguir siendo yo, voy a seguir creciendo, voy a seguir contando historias, y voy a seguir muy cerquita de ustedes si me dejan, los quiero, gracias por estar", compartió.

Jaques se integró a Venga la Alegría en 2024.

¿Cómo fue el último programa de Titi en Venga la alegría?

La última aparición de Titi Jaques en 'Venga la Alegría Fin de Semana' ocurrió el domingo pasado, fecha en la que un incidente con su vestuario se viralizó en redes sociales. Durante una dinámica, el aire provocó que su blusa strapless se deslizara, lo que dejó visible su ropa interior.

El clip fue compartido en las plataformas oficiales del programa y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor, otros criticaron la decisión de publicar el momento. "Qué falta de respeto, y qué falta de empatía con ella subirlo a redes", escribió un usuario. Otro comentario señaló: "¿Cómo normalizan algo así y lo hacen chiste? Eso no está bien".

¿Quién es Titi Jaques, conductora que se despidió de 'Venga la alegría'?

Titi Jaques nació el 27 de enero de 1995 en la Ciudad de México, su nombre real es Ana Cristina Jaques. Estudió la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey, también tiene una especialidad en Cine y Foto, por la Academia de Nueva York. Estudió una especialidad en Artes Plásticas en Pintura y Escultura en la Academia de Arte en Florencia, Italia.

En el año 2021, fue nominada a los premios MIAW, en la categoría 'Creadora del año'. Actualmente, la conductora está casada con Pedro Prieto y tienen dos hijos en común.

