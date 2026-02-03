El esperado regreso de BTS podrá verse en México a través de Netflix: Fecha y horario de la transmisión

Ciudad de México. - Uno de los grupos del momento es, sin duda alguna, BTS, quienes han demostrado contar con un fandom sumamente fiel en la República Mexicana. Prueba de ello es el escándalo generado por las supuestas irregularidades cometidas por Ticketmaster, ya que los seguidores más decididos han sido precisamente los admiradores de estos siete jóvenes coreanos, quienes en unas semanas más estarán en nuestro país para consentir a ARMY.

Sin embargo, pese a todo el esfuerzo realizado por sus fans, muchos se quedarán sin verlos completamente en vivo, pues la misma empresa que actualmente mantiene molesta a la comunidad reveló en su momento que 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, aunque solo había 136 mil 400 boletos disponibles. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una de sus conferencias matutinas, señaló que más de un millón de jóvenes intentaron conseguir una entrada y únicamente quedaban alrededor de 150 mil.

¿Netflix transmitirá el concierto?

Es claro que nada se compara con estar frente a frente con los talentosos músicos; sin embargo, un pequeño consuelo para los fans es que Netflix, uno de los servicios de streaming más populares en la actualidad, decidió transmitir el show que se llevará a cabo en la Plaza Gwanghwamun. Pero eso no es todo, ya que también estrenará un documental que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Arirang. A continuación, en TRIBUNA, te compartimos toda la información.

BTS

BTS: El comeback en vivo: Arirang se transmitirá en tiempo real a nivel global. En cuanto a la fecha y hora, será el próximo 21 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Evidentemente, se espera una gran asistencia en esta presentación desde Corea del Sur, muy cerca del Palacio Gyeongbokgung. Como dato adicional, todos los suscriptores podrán disfrutarlo sin costo extra.

Documental de BTS

Ahora bien, centrándonos en el documental, la plataforma de Netflix lo estrenará el próximo 27 de marzo. Este material estará dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE. En el contenido se podrá apreciar el proceso creativo del nuevo material discográfico, así como el emotivo reencuentro de los integrantes tras concluir con sus obligaciones militares, un deber que todos los hombres de su nación deben cumplir. Ahora te toca a ti, ¿verás esta nueva apuesta de Netflix?

Fuente: Tribuna del Yaqui