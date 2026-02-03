Hermano de Daniel Bisogno demandaría a Pati Chapoy por acusarlo de ladrón y negligente en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tal parece que el presentador mexicano, Alex Bisogno, mayormente conocido por ser el hermano menor del fallecido Daniel Bisogno, está muy molesto con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, y por ese motivo es que ya estaría preparando una demanda por difamación, después de que ella al aire de Ventaneando arremetiera en su contra y lo acusara de ladrón y de ser negligente en cuidados de su madre.

Como se sabe, durante el 30 aniversario del programa vespertino de TV Azteca, Pati arremetió en contra de Alex, acusándolo de haberle vaciado la casa a su hermano, que es por derecho de nacimiento de la pequeña Michaela Bisogno, de haber sido negligente en el cuidado de su madre, Araceli Bisogno, y de ser malévolo por querer hundirla. Esto después de que saliera una entrevista del presentador, en el que señala que indiscreciones de Chapoy le costaron a su madre.

Ahora, a un par de semanas de este intenso escándalo, una presunta fuente cercana al expresentador de Al Extremo, declaró que Alex ya se hartó de los ataques y señalamientos en su contra por parte de la colega de Pedro Sola, y piensa demandarla para demostrar que jamás robó nada, aclarado todo de una vez: "Lo aclaró con la ex de Daniel, quien, por cierto, fue con mentiras a llorarle y dorarle la píldora a Pati para contar con su apoyo. Alex ya se cansó y ya se encuentra en pláticas con sus abogados para proceder legalmente contra Chapoy, pues ya no está dispuesto dispuesto a tolerar que lo siga difamando".

Una desgracia que se hayan tardado tanto en darse cuenta de la porquería de persona que era Ernesto Hernández quien se hacía llamar: “La Madrastra” - desde ese punto la calaña - en la producción de Ventaneando



Era 4squeros0 y repugnant3.

Por fin, se le cayó la careta al infeliz. pic.twitter.com/mmSJI1WOsh — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) January 23, 2026

Ante esto, señaló que Ivette Bisogno y Don Concho, están sumamente molestos y afectados por todas las declaraciones de Pati ante las cámaras, señalando que para ellos fue como un balde de agua fría ver la manera en que se expresaba de Alex y asegurar que el cuidado a su madre era negligente: "Decir que la señora Aracely, mamá de Daniel, estaba llena de ampollas y que sus hijos no la cuidaban... Imagínate a Concho (su papá), que ya es una persona mayor, para él es muy duro oír a una persona como Pati hablar así de ellos".

Finalmente, la fuente afirma que Alex ya está cansado y no piensa seguir soportando esto, afirmando que sabe que el odio de Pati nace de mentiras de Cristina Riva Palacio, ex de Daniel, y que por ambición ha decidido unirse a ella para irse en su contra y dejarlo mal ante todos: "Lamentó mucho que Pati le creyera a Cristina. Sin duda, la manipuló a su beneficio. También Pati prefirió mantener la buena relación con Cristina, por la pequeña, porque ahora le funcionaban más las notas con la hija de Daniel, le daban más rating que la familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui