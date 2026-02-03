Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 4 de febrero 2026: ¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal con Sol en Acuario?

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero de 2026 llega con una energía que invita a pausar, observar y reajustar el rumbo de la semana. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a tomar decisiones más conscientes y a dejar de reaccionar desde la prisa o el impulso. El Sol en Acuario continúa moviendo ideas nuevas y ganas de cambio.

Nana Calistar advierte : este 4 de febrero no es para correr sin rumbo ni cargar problemas ajenos, sino para pensar bien tus pasos, soltar el ruido externo y elegir con madurez. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque cuando te escuchas, el universo responde.

Horóscopos de HOY miércoles 4 de febrero de 2026 por Nana Calistar: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Este miércoles te pide bajar dos rayitas a la prisa. No todo se resuelve a la carrera ni con corajes. En el trabajo o escuela, piensa antes de actuar porque un impulso mal manejado puede traerte broncas innecesarias. En el amor, deja de querer tener siempre la última palabra. A veces ganar una discusión es perder la paz.

Tauro

Día ideal para acomodar emociones y pendientes. Este miércoles te das cuenta de que no puedes seguir cargando con lo que no te toca. En el amor, se aclaran dudas si hablas directo y sin rodeos. Buen momento para cuidar tu energía y poner límites claros, sin culpa.

Géminis

La mente anda acelerada, pero el día te pide enfoque. No te disperses ni quieras resolver todo al mismo tiempo. En el amor, alguien necesita claridad, no mensajes confusos. Miércoles perfecto para organizar ideas, papeles y hasta sentimientos que traes revueltos.

Cáncer

Emociones sensibles, pero bien canalizadas pueden ayudarte a sanar. Este miércoles entiende que no eres responsable de la felicidad de todos. En el amor, se fortalecen lazos si dejas de callar lo que sientes. Escucha tu intuición, pero no exageres escenarios.

Leo

Te toca escuchar más y hablar menos. Este miércoles no es para imponer, sino para entender. En el trabajo, una observación a tiempo te evita errores. En el amor, baja el orgullo si no quieres distancia. Mostrar tu lado humano te suma más de lo que crees.

Virgo

Miércoles de orden y reflexión. Aprovecha para ajustar planes y no exigirte de más. En el amor, relájate: no todo necesita análisis profundo. Buen día para cuidar tu salud, descansar la mente y soltar preocupaciones innecesarias.

Libra

Decisiones importantes rondan tu cabeza. Este miércoles deja de posponer lo que sabes que tienes que resolver. En el amor, una conversación pendiente puede definir el rumbo. Elegir la paz también es una decisión valiente.

Escorpio

La intensidad sigue presente, pero hoy te conviene usarla para sanar, no para controlar. Este miércoles suelta rencores y deja de cargar corajes viejos. En el amor, la confianza será clave para avanzar. No todo se gana con silencio.

Sagitario

Día de reflexión más que de acción. Este miércoles piensa bien antes de prometer o comprometerte. En el amor, sé honesto con lo que quieres y con lo que no. Buen momento para replantear metas y ajustar el rumbo.

Capricornio

Miércoles que te pide equilibrio entre responsabilidad y bienestar emocional. No todo es trabajo. En el amor, alguien necesita más presencia y menos distancia. Organiza tu agenda y date permiso de descansar un poco.

Acuario

Con el Sol en tu signo, este miércoles te invita a escucharte de verdad. No todos entenderán tus decisiones, y está bien. En el amor, se redefinen vínculos. Día ideal para reflexionar y elegir lo que te hace sentir libre.

Piscis

Sensibilidad a flor de piel, pero también mucha claridad interior. Este miércoles confía en tu intuición y deja de dudar tanto de ti. En el amor, se sanan emociones si hablas desde el corazón. Cuida tu energía y no te sobrecargues.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui