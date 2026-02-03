Imelda Tuñón demandará a esposo de Maribel Guardia tras filtrarse VIDEO en el que se autolesiona

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, a través de sus redes sociales ha alzado la voz para defenderse, por lo que respondió que demandará al empresario mexicano, Marco Chacón, mayormente conocido por ser el esposo de Maribel Guardia, acusándolo d ser quién está detrás de la filtración de su video al autolesionarse, y asegura que tiene pruebas para destruir a Julián Figueroa sobre sus agresiones.

El pasado fin de semana, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Imelda acusó a Julián de haberla agredido en varias ocasiones estando bajo la influencia de las drogas y el alcohol, incluso afirmó que le dejó una especie de fractura en el cristal del oído, por lo que ahora sufría de vértigo, afirmando que Maribel sabía todo esto, y aunque ella insistía en que lo denunciara, se negó por el bien de su hijo, José Julián Figueroa, que en esa época era un niño menor de cinco años.

Ante esto, el periodista Javier Ceriani desmintió las declaraciones de la actriz y cantante, afirmando que lo único que estaba haciendo era querer dañar la reputación del hijo de Joan Sebastian, y por ello compartió en su canal de YouTube, un video en el que Imelda se golpea la cabeza contra una toalla que estaba en el suelo, mientras era grabada por Julián, quien le decía que la estaba grabando para tener pruebas de su inocencia en caso de que quisiera acusarlo, además de señalarla de haberle aventado acetona a los ojos.

Tras la difusión de estas imágenes, Imelda salió a dar una contundente respuesta, en la que afirmó que antes de ese video, Julián fue el que la cacheteó, y ella fue a maquillarse para que no se le notara el golpe, pero este la siguió y volvió a agredirla, y después de la violencia ejercida en su contra, este la insultó y empezó a grabar, asegurando que el material está alterado: "Luego llegó a gritarme y a decirme cosas horribles, lo amenacé con publicar esto y entonces dijo que me lo había hecho sola, el mismo tipo que me golpeaba en el estómago para que ‘no se notara’, me dijo que me lo había hecho sola".

Totalmente desquiciada uD83DuDE33 salven al niño de esa mujer https://t.co/J3SAGHZxsM pic.twitter.com/UfSsojAe7V — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 2, 2026

Tras esto, Imelda declaró que sabe que no van a creerle, por lo que señaló que ella tiene mucho material que prueba que el fallecido actor de Mi Camino Es Amarte en el que ejerce violencia en su contra, y muchas cosas que hundirían su reputación, pero que no dirá nada para no afectar su memoria: "Creo que fue la primera vez que tuve un ataque de pánico. Si no me creen, no hay tema, pero tengo mucho más contenido y jamás permitan que sus suegras le digan que no provoquen con sus palabras a sus maridos, nadie las puede callar".

Pero, pese a que afirma que protegerá a su fallecido esposo, afirmó que al ser manipulado ese video, y ser catalogado como algo íntimo, piensa interponer una demanda en contra de Marco, agregando que la actriz de Corona de Lágrimas no será involucrada, solo se irá contra su esposo: "Se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo, solo él o yo hubiéramos podido usar eso, por lo tanto estaríamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel".

Yo también tengo material que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él, además era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía, así que mi enfoque no puede ir hacia allá, tengo que ir por la cabeza de esto para que algún día podamos resolver el problema", finalizó.

¡Imelda Tuñón RESPONDE al video FILTRADO de su PELEA con Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre estos videos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aTm8cnxsSR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui