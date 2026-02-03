Influencer habla de COMPROMISO de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri; ella estuvo en los Grammy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque al principio el centro de atención fueron los logros de Bad Bunny al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año 2026 por su disco Debí Tirar Más Fotos, ahora toda la conversación gira en torno a la misteriosa aparición de su exnovia Gabriela Berlingeri. La joven fue captada entre el público durante la ceremonia, mientras el puertorriqueño vivía uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

La pareja mantuvo una relación de aproximadamente seis años y, además del cariño compartido, la diseñadora de joyas puertorriqueña participó en algunos proyectos de Benito Antonio Martínez Ocasio. Nunca se reveló la razón de su separación, pero se sabe que continuaron siendo muy buenos amigos, lo que podría explicar por qué Gabriela decidió estar presente en un día tan significativo para el artista.

¿Se casarán?

Sin embargo, quien sí causó todo un revuelo fue Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien confirmó a través de sus redes sociales que Bad Bunny, durante el verano mientras estaba de gira por Puerto Rico, le propuso matrimonio a Gaby en un evento privado. Lo más romántico del asunto es que ella aceptó, por lo tanto ahora el artista es un hombre con un pie en el altar.

En redes circulan videos de la joven

Entre los detalles que compartió la creadora de contenido, explicó que en la celebración solo estuvieron familiares y personas muy cercanas, según una fuente anónima citada por Jacqueline. En ese momento, el intérprete de DÁKITI (2020) se colocó frente a un anuncio que decía "¿Quieres casarte conmigo?" y, sin dudarlo, su futura esposa aceptó mientras comenzaban a sonar Los Pleneros. La celebración continuó con el artista interpretando la canción Pleno.

"Ahora puedo confirmar que sí están juntos y que todo lo que me contaron es real, pues ayer ella estuvo presente en los Grammys apoyando a su pareja, pero sin restarle protagonismo… ¿esa foto del anillo? (no es de compromiso) es un anillo que ambos llevan con la foto de su perrito, siempre lo usan", explicó la influencer, dejando a más de uno con ganas de conocer más sobre esta feliz propuesta.

