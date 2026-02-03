'La Nicolette' reaparece tras ser secuestrada y lanza polémico mensaje; afirma que contará su versión

Culiacán, Sinaloa.- La influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como 'La Nicholette', reapareció públicamente tras haber sido privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente liberada. A través de sus historias en Instagram, la joven aseguró que en los próximos días dará a conocer su versión de los hechos con la intención de cerrar este episodio y comenzar una nueva etapa en su vida.

En su mensaje, la creadora de contenido afirmó que ha recibido amenazas y ataques de personas que aseguran que su secuestro fue falso, por lo que decidió pronunciarse para aclarar lo ocurrido. "En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para ya dejar todo en el pasado. Todos cometemos errores. Déjenme ser, ahora me toca empezar de cero otra vez", escribió.

La publicación fue acompañada por una imagen en la que aparece una Tesla Cybertruck, similar a la camioneta que conducía cuando fue interceptada por hombres armados, vehículo que además habría registrado el momento del incidente a través de sus cámaras de seguridad.

Así fue secuestrada en Isla Musalá

Nicole Pardo, de 21 años, fue privada de la libertad el 19 de enero en el sector de Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, mientras circulaba en su camioneta. Tras su desaparición, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y el caso generó gran atención en redes sociales y medios locales.

Cuatro días después, la joven fue localizada con vida. De acuerdo con reportes, arribó por cuenta propia a la sindicatura de El Salado, comunidad de la que es originaria, donde sus familiares notificaron a las autoridades para desactivar la ficha de búsqueda. Posteriormente, fue vista en una iglesia local, donde agradeció las muestras de apoyo y aseguró que buscaba iniciar una nueva etapa personal.

El video viral y los mensajes bajo presión

Durante los días en que permaneció desaparecida, circuló un video en redes sociales en el que 'La Nicholette' aparece leyendo un mensaje en el que afirma tener presuntos vínculos con un grupo criminal y menciona supuestas actividades ilícitas.

Tras su secuestro en Sinaloa, La Nicolette rompe el silencio

Usuarios señalaron que la joven mostraba un tono de voz rígido y un lenguaje corporal distinto al habitual, lo que generó sospechas de que el mensaje pudo haber sido grabado bajo presión o coerción. Hasta el momento, ninguna de las afirmaciones contenidas en el video ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Investigación sin responsables confirmados

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han atribuido formalmente el secuestro a una organización criminal específica. Únicamente se confirmó la localización con vida de la influencer y la desactivación de la ficha de búsqueda. De manera extraoficial, el caso ha sido vinculado en redes con posibles disputas entre grupos del crimen organizado; sin embargo, no existe confirmación institucional que respalde estas versiones.

En su más reciente mensaje, la influencer hizo un llamado a quienes la siguen para permitirle reconstruir su vida. "Ustedes deciden quedarse a ver esta nueva etapa de mi vida o seguir echando hate", concluyó.

