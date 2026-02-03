Luis Enrique Guzmán se deslinda legalmente de Mayela Laguna y la paternidad de Apolo: "Estoy tranquilo"

Ciudad de México.- El reconocido productor mexicano, Luis Enrique Guzmán, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió al revelar que legalmente ya rechazó la paternidad del menor Apolo Laguna, o sea que ya no tiene el apellido Guzmán ni los beneficios, además de que oficialmente se ha deslindado de su expareja, Mayela Laguna, asegurando estar tranquilo después de toda la polémica en este proceso.

Y aunque ganó la batalla legal, declaró sentirse triste por haber sido utilizado por su ex, y porque él y su familia querían al niño: "Estoy más tranquilo. Se hizo justicia. Pasamos momentos difíciles. Lo único que me preocupaba era que se afectara a la ‘personita’. Tenemos la resolución. Tenemos un dictamen del juez".

Luis Enrique Guzmán ya no tiene obligaciones con el menor: "Entré a su vida con las mejores intenciones y siempre dando el 100%. Esa ‘personita’ lo sabe, porque el poco tiempo que vivimos todo estuvo bien. Lo que pasó con su mamá fueron cosas que yo no preveía, pero la verdad salió a flote, y lo único que pude hacer fue ser realista y arreglar las cosas lo mejor posible".

Sobre si tendrá que regresar a los juzgados, dijo: "No creo que sea necesario. Se ha sacado adelante el proceso y el dictamen se presentó bien. En unos días tendremos un acta donde queda oficialmente plasmado el desconocimiento de la paternidad".

La señora Laguna ha insistido en que él es el padre biológico: "No podría apelar, para ella ese proceso ya fue. Mayela y sus abogados no tuvieron base ni fundamento alguno. Yo quiero que se sepa la verdad. Este proceso ya llegó a su fin. Estoy a gusto y tranquilo con la decisión".

Fuente: Tribuna del Yaqui