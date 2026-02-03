Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, arrestado; lo condenarían a prisión preventiva

Oslo, Noruega.- El joven de 28 años de edad, Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, que pronto se convertirá en reina, nuevamente se encuentra en el centro del escándalo, sumando problemas con la ley en medio de su juicio por violación, debido a que se informó que fue arrestado y podría ser condenado a prisión preventiva por esto.

Desgraciadamente, la Corona de Noruega se encuentra sumida en un severo escándalo, pues Marius de 28 años de edad, hijo de Mette-Marit de un matrimonio anterior, desde el año del 2024 enfrenta un proceso judicial por terribles cargos criminales, entre los que se encuentran cuatro violaciones, múltiples casos de violencia doméstica, amenazas, grabación de imágenes íntimas sin consentimiento y otros actos delictivos, que suman alrededor de 32 delitos graves.

Después de que se le acusara de estos terribles delitos, el joven solamente pasó cuatro días en prisión preventiva, una semana en una clínica de rehabilitación en Londres, y de ahí, pasó una semana en libertad condicionada con medidas preventivas para todas las víctimas que han alzado la voz, como ordenes de restricción y contacto cero por cualquier medio, hasta que se termine el polémico caso.

Ahora, lamentablemente se informó que Marius no cumplió dichas ordenes, pues autoridades de Oslo, información que el pasado domingo 1 de febrero, solamente un día antes de que comenzara su proceso judicial, fue detenido bajo las sospechas de haber violado su orden de restricción, haber atacado y amenazado, a una de sus víctimas, sin embargo, no revelaron la identidad de esta o las jóvenes afectadas.

Ante esta terrible violación a la integridad de las víctimas e incumplimiento a las leyes de Oslo, Noruega, las autoridades revelaron que se solicitarán que permanezca por lo menos cuatro semanas en prisión preventiva, debido a que consideran que existe riesgo de reincidencia por parte del joven. Hasta el momento las autoridades de Oslo no han revelado si el juez o el Tribunal ya hayan aceptado tal solicitud.

Fuente: Tribuna del Yaqui