¿Murió Laura Bozzo y por qué todos hablan de eso? Esto se sabe del rumor que explotó en redes

Ciudad de México.- Desde la tarde del pasado domingo 1 de febrero de 2026, un fuerte rumor comenzó a circular en redes sociales, provocando que el público se alarmara ante la supuesta muerte de Laura Bozzo, reconocida presentadora de televisión y abogada peruana. Evidentemente, hubo quienes acudieron de inmediato a sus perfiles digitales para cerciorarse de si en verdad había partido de este mundo.

Antes que nada, es importante precisar que todo se originó a partir de un video difundido en TikTok, en el cual se afirmaba que lamentablemente había fallecido la experta en talk show que trabajó durante años en Laura en América. De acuerdo con el material audiovisual, habría perdido la vida en su domicilio tras someterse a una cirugía estética; además, se señalaba que la causa de su muerte fue un paro cardíaco y que los servicios de emergencia no lograron estabilizarla.

De una manera peculiar, la exintegrante de Televisa decidió poner fin a estas habladurías y dejar en claro que se encuentra mejor que nunca, disfrutando plenamente de su presente: "No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos, ¿es en serio? Besos a mi público, los amo. Pronto de regreso. @alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos", escribió en una publicación que rápidamente recibió numerosas reacciones de sus seguidores.

Incluso trajo a colación un clip muy popular en la web, donde en un programa que realizó con la televisora de Emilio Azcárraga Jean fingió su muerte y entró al foro en camilla mientras sonaba la canción "No estaba muerta, estaba de parranda". No es la primera vez que una celebridad se convierte en víctima de este tipo de videos, los cuales únicamente generan pánico y provocan la propagación de noticias falsas que una parte de los usuarios llega a creer como verídicas.

Precisamente, tiempo atrás Sabine Moussier vivió una situación semejante cuando salió a la luz un video editado con inteligencia artificial en el que supuestamente afirmaba haber solicitado la eutanasia debido a su enfermedad, neuropatía de fibras pequeñas. Y aunque es cierto que su estado de salud es delicado, la actriz aclaró que jamás ha contemplado esa alternativa, por lo que sus declaraciones tranquilizaron a quienes temían un desenlace fatal.

