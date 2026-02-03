¿New England Patriots ganan otro anillo a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX? Mhoni Vidente lo revela

Ciudad de México.- La reconocida vidente de origen cubado y nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, recientemente sorprendió a sus millones de fans, al revelar quién ganará la temporada 2025 - 2026, llevándose el codiciado trofeo del Super Bowl LX, ¿será acaso que en este revancha una vez más los New England Patriots los que vayan a ganarle otro anillo a los Seattle Seahawks?

El próximo domingo 8 de febrero de 2026, se va a celebrar el evento deportivo más importante del año en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, disputándose el trofeo Vince Lombardi. En este año, quienes van a disputarse el trofeo y el anillo de Super Bowl LX de la NFL serán los equipos antes mencionados. Como se recordará, en el año del 2015 ya se vivió este enfrentamiento, en el que los New Engalnd Patriots le ganaron a los Seattle Seahawks.

Ante esta inesperada revancha entre ambos equipos, la expectativa de al lado de quién se inclinará la revancha, la reconocida pitonista, Mhoni, a través de su canal de YouTube ha compartido la lectura sobre los supuestos resultados, dejando a más de uno completamente sorprendidos. Primeramente, Mhoni resaltó que hace 11 años, ella acertó con su predicción, incluso con los puntos que hubo de diferencia en el triunfo al estar liderados por Tom Brady.

Llegaron los dos mejores, Patriotas y Halcones Marinos. Esto es igual que en el 2015, jugaron ambos cuando todavía estaba Tom Brady. Recuerdo que aquel Super Bowl predije que iban a ganar los Patriotas por 4 o 6 puntos y el final fue un escándalo", recordó.

Una vez dejando en claro que sus predicciones son certeras, destacó que en esta ocasión, la ventaja 1 a 0 a favor de los New Egland Patriots se acabará, y en su lugar quedarán un 1 a 1, pues asegura que en esta ocasión los Seattle Seahawks, liderados por Sam Darnold, van a llevarse el triunfo de la temporada 2025 - 2026: "Será un juego muy reñido, de pocos touchdowns. Se definirá en el tercer cuarto, va a ser un juegazo, y para el Super Bowl 60 le doy el triunfo a los Halcones Marinos por diferencia de 4 o 6 puntos".

Cabe mencionar que al ser una predicción, la información anteriormente señalada no es segura, y en realidad el partido podría terminar de una manera completamente diferente y el marcador del super tazón podría quedar a favor de los New Egland Patriots, liderado por Drake Maye. Hasta el momento, ninguno de los jugadores de ambos equipos ha dado réplica a la famosa vidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui