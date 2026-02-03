Príncipe Eduardo se pronuncia a filtración de documentos de Jeffrey Epstein y FOTO de Andrés con víctima

Emiratos Árabes, Dubái.- El menor de los hermanos de Andrés Mountbatten-Windsor, desligado a la familia real, el Príncipe Eduardo, durante un evento social importante en Dubái, se ha convertido en el primero de la familia en pronunciarse a la filtración de documentos que sacaron sobre el polémico caso de tráfico sexual del difunto empresario estadounidense, Jeffrey Epstein, en las que salieron fotos de Andrés con una víctima.

Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió más de tres millones de documentos del caso de Epstein y Ghislaine Maxwell, en los cuales venía imágenes nuevas del hijo de la fallecida Reina Isabel II estando sobre una de las aparentes víctimas del fallecido empresario estadounidense, la cual le cubrieron el rostro para proteger su identidad, pero sumiendo a la Realeza en un nuevo escándalo.

Como es de esperarse, Andrés ha decidido mantener los protocolos de la Corona, pese a yo no ser uno de sus miembros, e incluso perder su título de príncipe y duque de York, y no dar respuesta a este nuevo escándalo en su vida, al igual que el Rey Carlos III, que ha preferido no hablar y solamente reaccionar, desligándose por completo de su hermano menor. Pero, Eduardo ha decidido romper este protocolo al no tener más remedio.

Revelan nuevas fotos del archivo de Epstein:

Aparece el Príncipe Andrés hijo da la reina Isabel II.

Fotos de Milenio pic.twitter.com/PS59UrgFCf — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) January 31, 2026

Mientras que el ahora duque de Edimburgo se encontraba representando a la Realeza británica durante el World Governments Summit en Dubái, una periodista de CNN lo abordó y le cuestionó como es que en la familia estaban enfrentando la situación de Epstein y de su hermano, este sin tener a donde ir, declaró que lo hacen con la mejor voluntad, pero que era mejor enfocarse en el tema del evento: "Con la mejor voluntad del mundo, no estoy seguro de que este sea el público más interesado en ese tema. Todos han venido aquí para hablar de educación, de resolver el futuro".

Ante esto, el hijo menor del Príncipe Felipe, dejó en claro que en vez de preguntarse por los demás, piensen en el bienestar de las víctimas y preguntarse quienes sufren: "Creo que siempre es realmente importante recordar a las víctimas y preguntarnos quiénes son las víctimas en todo esto". Cabe recordar que el Primer Ministro británico, Keir Starmer, afirmó que "las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad" y sugirió que Andrés Mountbatten-Windsor "debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre sus tratos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein".

uD83CuDDECuD83CuDDE7 | El príncipe Eduardo ha pedido a la gente que "recuerde a las víctimas".



Es el primer miembro de la familia real en responder a la última publicación de los archivos de Epstein.

pic.twitter.com/QLLPteOhMr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui