¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Avances de este martes 3 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las tensiones van a elevarse todavía más, debido a que se ha visto que ambos equipos siguen peleando fuera de la pista, y según los spoilers de este martes 3 de febrero del 2026, las cosas se complicarán aún más, a causa de quienes podrían ganar el Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría ganar el Draft Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que seguirían con los insultos y burlas entre puntos, especialmente 'El Mono' Osuna y Koke Guerrero. Sin embargo, los pleitos no solo encenderían las tensiones, pues se dice que Humberto Noriega también va a sufrir una fuerte caída que podría dejarlo fuera de competencia de manera temporal.

Ahora, en vez de jugarse alguna medalla, al igual que la semana 18, en esta semana 19 va a haber Draft Femenil, en la que se verá una vez más a María Fernanda Cazares, tratar de derrotar a sus contrincantes, la jugadora de flag futbol, Angie Mesta, que ya le ganó una vida el pasado lunes 2 de febrero, la nadadora olímpica, Fernanda Richaud, y la crossfitter y porrista, Natasha Septien. Hasta el momento no revelan quién ganará, pero se cree que Angie ganaría una segunda vida, o María Fernanda conseguiría la primera.

Después de una gran batalla, los Azues logran defender su territorio, gozando media semana más de las comodidades de la Villa 360. uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDCA5uD83DuDD35 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/CbAT5KiRmk — Exatlón México (@ExatlonMx) February 3, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado lunes 2 de febrero, en el que le arrebaron una vez más la Villa 360.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui